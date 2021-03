Szczepionka przeciw COVID-19 będzie produkowana w Polsce

Grupa PFR sfinansuje inwestycję polskiej firmy biotechnologicznej Mabion w produkcję w Polsce szczepionki przeciw COVID-19 amerykańskiej firmy Novavax - poinformował prezes PFR Paweł Borys. Tym samym - zaznaczył - Polska dołączy do krajów, w których produkowana jest szczepionka przeciw COVID-19.

Jak podała w środę spółka Mabion, zawarła umowę z amerykańską firmą Novavax na transfer technologii i próby techniczne dot. produkcji antygenu kandydata na szczepionkę przeciw Covid-19. Dodała, że ma też porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju ws. inwestycji do 40 mln zł na zwiększenie mocy produkcyjnych. Szczepionka Novavax jest obecnie w procesie rejestracji w Europejskiej Agencji Leków.



O podpisaniu umowy poinformował też na Twitterze szef PFR: "Grupa PFR sfinansuje inwestycje w produkcję w Polsce szczepionki na COVID-19 amerykańskiej firmy Novavax przez firmę biotechnologiczną Mabion. Transfer technologii już w 2 kw. Polska dołączy do grona krajów, w których produkowana jest szczepionka przeciw COVID19".

Umowa PFR i Mabion ws. inwestycji to kwota do 40 mln zł na zwiększenie mocy produkcyjnych.

"Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 3 marca 2021 r. zawarł z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. ("PFR") porozumienie w zakresie warunków brzegowych inwestycji PFR do kwoty 40 mln zł ("Inwestycja PFR" oraz "Porozumienie") z przeznaczeniem na zwiększenie mocy produkcyjnych Spółki, w szczególności na potrzeby potencjalnej szerszej współpracy Spółki z Novavax, Inc. dotyczącej seryjnej produkcji szczepionki na COVID-19, będącej aktualnie w procesie rejestracji w Europejskiej Agencji Leków" - podała w środę spółka Mabion.

Intencją stron jest inwestycja PFR w formie oprocentowanej trzyletniej pożyczki (lub emisji obligacji) udzielonej spółce do 30 mln zł ("Inwestycja Dłużna") oraz objęcia akcji spółki do 10 mln zł w ramach planowanej emisji akcji.

Zgodnie z Porozumieniem Inwestycja Dłużna PFR będzie warunkowana podpisaniem przez Mabion umowy produkcyjnej z Novavax, Inc. przewidującej określone przychody netto spółki z tytułu realizacji umowy, a dodatkowo Inwestycja Dłużna zostanie zrealizowana pod warunkiem spełnienia warunków zawieszających w postaci m.in. pozyskania dodatkowego finansowania z emisji akcji.Jednocześnie Mabion poinformował o zawarciu umowy z firmą Novavax z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, na podstawie której Mabion - przy udziale Novavax - "podejmie działania związane z transferem technologii procesu produkcyjnego antygenu kandydata na szczepionkę na COVID-19 o roboczej nazwie NVX-CoV2373 oraz przeprowadzi w zakładzie Spółki próby techniczne procesu w skali komercyjnej". Jak podano, umowa ramowa obowiązuje do 31 grudnia 2023 r.Mabion podał, iż wraz z zawarciem umowy ramowej strony uzgodniły zakres oraz budżet prac zleconych spółce w celu przeprowadzenia transferu technologii oraz produkcji serii technicznych antygenu białkowego NVX-CoV2373. Zakres zleconych prac w ramach pierwszego zamówienia obejmuje transfer technologii od Novavax do Mabionu. Ponadto zakres obejmuje: kwalifikację metod analitycznych po transferze, łącznie z wdrożeniem przenoszonych metod i dokumentacji związanej z procesem wytwórczym do systemu jakości Spółki, wyprodukowanie jednej serii technicznej i jednej serii testowej, będącej potwierdzeniem powtarzalności w produkcji serii, produktu w zakładzie spółki.Mabion szacuje, że do realizacji pierwszego zamówienia nie są wymagane żadne istotne inwestycje. Produkcja serii technicznej zostanie sfinansowana w ramach bezzwrotnego wynagrodzenia, które spółka otrzyma od Novavax w związku z pierwszym zamówieniem. Według przewidywań spółki proces transferu technologii i jego weryfikacja zostaną zakończone w pierwszej połowie 2021 r.Jak podano, intencją stron umowy jest - w przypadku kontynuacji współpracy produkcyjnej i możliwość włączenia zakładu Mabionu w łańcuch wytwórczy Novavax w zakresie komercyjnego wytwarzania substancji czynnej dla Novavax. Będzie to wymagało dodatkowych uzgodnień dotyczących kwestii technicznych, finansowych, jakościowych oraz harmonogramowych.Novavax jest firmą biotechnologiczną zaangażowaną w dostarczanie nowych produktów, które wykorzystują jej własną, innowacyjną, opatentowaną technologię rekombinowanych szczepionek nanocząsteczkowych w celu zapobiegania szerokiej gamie chorób zakaźnych - podano w informacji.Jak czytamy na stronie Mabion, jest to polska firma biotechnologiczna, utworzona w marcu 2007 r. Przedmiotem jej działalności jest opracowywanie i wdrażanie najnowszej generacji leków biotechnologicznych opartych na technologii przeciwciał monoklonalnych.Akcje Mabion rosną w środę rano na warszawskiej giełdzie o 51 proc.