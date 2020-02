Szczyt UE: Możliwe 2 mld dla Polski na transformację energetyczną

Podczas nadzwyczajnego szczytu UE ws. wieloletniego budżetu Unii, który rozpoczął się w czwartek w Brukseli, negocjowane będą także środki Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Polska ma szansę otrzymać 2 mld euro.

W czwartek w Brukseli szefowie państw i rządów krajów UE kontynuują negocjacje odnośnie budżetu Unii na lata 2021-2027. Tym razem jest to propozycja szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela, zakładająca budżet w wysokości 1,074 dochodu narodowego brutto UE (tzw. DNB). To o 39 mld euro mniej niż chciała Komisja Europejska, proponując budżet UE w wysokości 1,11 DNB, ale więcej niż ostatnia propozycja prezydencji fińskiej, która mówiła o budżecie odpowiadającym 1,07 DNB.

"Wszystko jest na stole, by podjąć decyzję; jestem przekonany, że dokonamy postępu - oświadczył w czwartek przed rozpoczęciem szczytu UE Charles Michel.

W ramach negocjacji budżetowych, dyskutowany będzie także Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (ang. Just Transition Fund; JFT), czyli środki na transformację energetyczną. Fundusz ten przedstawiony został przez Komisję Europejską w styczniu tego roku i jest częścią unijnej strategii Europejskiego Zielonego Ładu. JFT jest kierowany do wszystkich państw członkowskich UE i ich regionów, koncentrować ma się jednak na obszarach, które najbardziej odczuwają skutki transformacji energetycznej, tj. regionach bazujących na produkcji i wykorzystaniu stałych paliw kopalnych oraz regionach przemysłowych o wysokiej emisyjności gazów cieplarnianych.

Całkowity zaproponowany przez Komisję budżet Funduszu wynieść miałby 7,5 mld euro. Zarówno szef Rady, jaki Komisja chcą, żeby zasiliły go pieniądze dodatkowe, a nie fundusze przesunięte np. w polityki spójności. I tak, środki te miałyby pochodzić np. z unijnego podatku od niezrecyklingowanego plastiku lub z handlu zezwoleniami na emisji CO2.

Do Polski w ramach funduszu miałoby trafić 2 mld euro. Jednak - według źródeł - Michel chce, by dostęp do połowy tych pieniędzy - był uzależniony od tego, czy Polska zgodzi się na osiągnięcie celu neutralności energetycznej do 2050 roku. Podczas czerwcowego szczytu UE, Polska jako jedyny kraj nie zgodziła się na przyjęcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Obecnie Bruksela liczy jednak na to, że polski rząd zmieni zdanie.

"Zaproponujemy UE nowe źródła dochodów własnych, warto, żeby wśród nich pojawił się też podatek cyfrowy, podatek od jednolitego rynku czy śladu węglowego" - powiedział premier Mateusz Morawiecki po przybyciu na szczyt do Brukseli.

O to, żeby Polska przyjęła unijne cele klimatyczne, zaapelowali jeszcze przed szczytem politycy opozycji.

"W polityce klimatycznej musimy uczestniczyć aktywnie, a ze środków Funduszu Sprawiedliwej transformacji korzystać w jak największym stopniu. Takie jest oczekiwanie Polaków i interes Polski, ponieważ walka z zanieczyszczeniem powietrza i chorobami cywilizacyjnymi, jak na przykład rak, wymaga i transformacji i środków. Nie można wetować projektu, który ma odpowiadać na najważniejsze cywilizacyjne wyzwania. Polska powinna przystąpić do neutralności klimatycznej, i przyjąć zasady, które towarzyszą podziałowi środków"" - przekonywał podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami eurodeputowany PO Andrzej Halicki.

Wysokość funduszu skrytykowali europosłowie PiS, w tym posłanka Elżbieta Kruk, która uznała, że 7,5 mld euro to kwota zbyt "skromna", by mogła "wywrzeć realny wpływ na efektywną, sprawiedliwą i solidarną transformację energetyczną".