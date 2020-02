Szef Amazona sprzedał akcje firmy warte 1,8 mld USD

Szef Amazona Jeff Bezos po zwyżkach spółki na giełdzie w dwa dni sprzedał akcje na sumę 1,8 mld USD. Łączna sprzedaż udziałów przez Bezosa wyniosła już ok. 12 mld USD, z czego dwie trzecie nastąpiło w ostatnich czterech latach - podała w środę agencja Bloomberga.

W okresie 15 lat od giełdowego debiutu firmy w 1997 r. Bezos sprzedał pakiety akcji reprezentujące ok. jedną piątą przedsiębiorstwa, o łącznej wartości ok. 2 mld USD. W zeszłym tygodniu zaś sprzedając ok. 0,2 proc. wszystkich akcji koncernu uzyskał porównywalne 1,8 mld USD - zilustrował Bloomberg.

Bezos zbył ponad 905 tys. akcji swojej firmy w piątek i poniedziałek, według ustalonego wcześniej planu sprzedażowego - wynika z dokumentów złożonych do amerykańskiego regulatora giełdy.

Agencja prasowa wskazała, że skala ostatnich sprzedaży akcji przez Bezosa - w tym ok. 2 mld USD w 2017 r. i ok. 2,8 mld USD w ubiegłym roku - odzwierciedlają rosnącą wycenę rynkową koncernu, która we wtorek przekroczyła 1 bilion dolarów. W ciągu ostatnich 5 lat dyrektor zbył zaś warte ok. 8 mld USD udziały.

W chwili obecnej szef Amazona posiada jeszcze 11 proc. akcji spółki, wartych łącznie 116 mld USD.

Kolejnym zdaniem Bloomberga powodem zbycia akcji przez Bezosa może być wizerunek publiczny dyrektora. Agencja przypomniała, że parę lat temu przeszedł on dość dużą zmianę stylu bycia i praktycznie nie schodzi z nagłówków gazet, od czasu rozwodu w 2019 r. Wcześniej kultywował on zaś raczej nie rzucający się w oczy styl, podobnie jak Bill Gates.

Bloomberg wymienia także liczne wydatki Bezosa, w tym zakup działki w Teksasie o powierzchni 170 tys. hektarów, wiele nieruchomości na obu wybrzeżach USA oraz kosztowne hobby eksploracji kosmosu - dyrektor w 2000 r. założył firmę kosmiczną Blue Origin. Swego czasu menedżer wykupił też dziennik "Washington Post" i ufundował ponad 150 metrowy zegar w Sierra Diablo, który ma działać przez ponad 10 tys. lat.