Szef Epic Games skrytykował praktyki branży gier

Dyrektor generalny Epic Games Tim Sweeney potępił "wrogie klientom" praktyki firm technologicznych i branży gier, jak naruszanie prywatności i czerpanie ze wzorców hazardu. Szef producenta "Fortnite" skrytykował również monopolistyczne działania Apple'a i Google'a.

Sweeney sformułował swoje zarzuty względem koncernów technologicznych i przemysłu rozrywki elektronicznej w przemówieniu programowym dla uczestników branżowej konferencji DICE Summit w Las Vegas. Fragmenty jego wystąpienia przytaczają m.in. serwisy The Hollywood Reporter i VentureBeat.

Według Sweeneya "wrogie" praktyki biznesowe stanowią ciemną stronę i poważny problem branży gier komputerowych. Wskazał przy tym szczególnie na kwestię wykorzystywania danych użytkowników "darmowych" usług.

"Niektóre firmy czerpią zyski z krzywdzenia swoich klientów. (...) Udostępniają bezpłatne usługi, których kosztem jest utrata prywatności i wolności" - cytuje szefa Epic Games serwis THR. Sweeney miał przy tym wskazać na Facebooka i Google jako "liderów" tego trendu.

Według relacji VentureBeat dyrektor generalny Epic Games negatywnie ocenił także praktyki operatorów platform z oprogramowaniem na urządzenia mobilne z systemami Android (Google) i iOS (Apple). Chodzi m.in. o sięgające 30 proc. marże za zakupy dokonywane z ich pośrednictwem oraz o ograniczenia w komunikacji programów pomiędzy różnymi ekosystemami.

Jak przypomina serwis The Information, zasady funkcjonowania oficjalnych sklepów z aplikacjami na telefony są przedmiotem postępowań antymonopolowych względem Apple'a i Google'a na całym świecie. Sam Epic podawał wcześniej niezadowolenie z funkcjonowania wiodących platform cyfrowych z grami jako motywację do uruchomienia własnych, alternatywnych sklepów z oprogramowaniem na potrzeby mobilnej wersji "Fortnite" oraz w ramach konkurencji na PC ze Steamem (Valve).

Szef spółki odniósł się krytycznie również do samych producentów gier i głośnej w ostatnich latach kwestii tzw. lootboksów (ang. loot boxes), czyli dosłownie "skrzynek z łupami". Pod tym pojęciem funkcjonują losowe nagrody możliwe do zdobycia lub zakupu w grach - często z użyciem wirtualnej waluty dostępnej dzięki tzw. mikropłatnościom.

"Lootboksy wykorzystują wszystkie mechanizmy hazardowe za wyjątkiem możliwości późniejszego wypłacenia większej kwoty, niż się wydało" - ocenił Sweeney. "Czy chcemy być jak Las Vegas z jego automatami na monety (...) czy raczej cieszyć się powszechnym szacunkiem jako twórcy produktów, które zasługują na zaufanie klientów? Moim zdaniem coraz więcej wydawców będzie rezygnować ze stosowania skrzynek z łupami" - przewidział.

Szef Epic Games przestrzegł również projektantów przed rozwiązaniami typu pay to win (płacenia za wygraną), czyli oferowaniem płatnych ułatwień i przewag w grach. Tego typu mechanizmy są częstym obiektem krytyki ze strony graczy. Zamiast tego zalecił stosowanie modelu opartego na bezpłatnych aktualizacjach z potencjałem reklamowym.

Jak zauważył THR, Sweeney nawiązał do współpracy "Fortnite" z markami Disneya - Marvelem i "Gwiezdnymi wojnami". Zdaniem dyrektora generalnego Epic Games tego rodzaju umowy są "przyszłością reklamy". Zaznaczył, że "gry są w równej mierze platformami komunikacji co rozrywką" i przewidział, iż w najbliższych 10 latach trend ten będzie ulegał nasileniu.

Menedżer wezwał zarazem do "oddzielenia marketingu od polityki" i przestrzegł przed "wprowadzaniem drażliwych tematów do gier" przez firmy. "Pracownicy, klienci i wszyscy inni powinni mieć możliwość wyrażania siebie, natomiast my jako firmy musimy odciąć się od polityki (...) Platformy powinny być neutralne" - podkreślił.

Epic Games jest prywatną spółką Tima Sweeneya, w którego rękach pozostaje kontrolny pakiet ponad 50 proc. jej udziałów. Drugim głównym udziałowcem firmy jest chiński konglomerat Tencent - największe przedsiębiorstwo światowej branży oprogramowania rozrywkowego - do którego należy w ok. 40 proc.

Oprócz wieloosobowej strzelanki survivalowej "Fortnite" spółka odpowiada również za platformę dystrybucji cyfrowej Epic Games Store oraz silnik graficzny Unreal Engine.