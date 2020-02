Szef Facebooka: branża technologiczna potrzebuje nowych regulacji

Platformy takie jak Facebook codziennie muszą podejmować decyzje, dotyczące ważnych wartości społecznych. Prywatne firmy nie powinny takich kwestii rozstrzygać same; potrzebujemy nowych regulacji - napisał w artykule dla Financial Times (FT) szef Facebooka Mark Zuckerberg.

W poniedziałkowym artykule Zuckerberg zaapelował o wprowadzenie regulacji dla firm technologicznych, co pomogłoby branży m.in. w zdobyciu zaufania użytkowników. "Jeśli nie opracujemy odpowiednich standardów, to ludzie nie będą ufać ani instytucjom ani technologii" - podkreślił.

"Codziennie musimy wybierać pomiędzy istotnymi wartościami społecznymi. Czy lepiej chronić wolność słowa czy dbać o bezpieczeństwo użytkowników? Czy lepiej chronić prywatność internautów czy raczej współpracować w organami ścigania? Rzadko można na to znaleźć jedną właściwą odpowiedź. dlatego uważam, że prywatne firmy nie powinny takich decyzji podejmować same, zwłaszcza jeśli dotyczą one fundamentalnych wartości demokratycznych" - napisał szef Facebooka.

Zuckerberg przypomniał, że już w ubiegłym roku Facebook zaapelował do prawodawców o wprowadzenie powszechnie obowiązujących zasad, dotyczących m.in. zamieszczania w sieci wpisów o tematyce związanej z wyborami, blokowania i usuwania przez platformy treści szkodliwych, ochrony prywatności użytkowników i przetwarzania danych w internecie.

Szef FB zaznaczył, że firma sama robi dużo w kierunku, w tym np. publikuje raporty dotyczące szkodliwych treści w internecie czy dane zleceniodawców reklam politycznych.

Zapowiedział, że Facebook w poniedziałek planuje opublikować drugą Białą Księgę, czyli propozycje dotyczące lepszego wprowadzenia regulacji dotyczących firm technologicznych. Pierwszy dokument tego typu opublikowany został przez firmę we wrześniu ub.r. i dotyczył przetwarzania danych przez branżę IT.

Zuckerberg w artykule odniósł się także do prowadzonych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) prac nad międzynarodowymi przepisami o podatku cyfrowym.

"Wspieramy starania OECD, żeby wprowadzić sprawiedliwy podatek cyfrowy. Dobre regulacje będą zapewne na początku bolesne dla interesów Facebooka, ale z czasem przyniosą wszystkim korzyści" - napisał Zuckerberg. Zastrzegł jednak, że firma nie zgodzi się na każdą propozycję, a zwłaszcza na takie, które byłyby niekorzystne dla małych przedsiębiorców współpracujących z koncernem.

Artykuł w Financial Times zbiegł się z poniedziałkową wizytę Zuckerberga w Brukseli. Szef Facebooka spotka się tutaj m.in. z komisarz UE ds. cyfryzacji Margrethe Vestager i komisarzem ds. rynku wewnętrznego Thierry'm Bretonem.