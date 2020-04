Szef Facebooka o powrotach do pracy w firmie

Powrót zatrudnionych do pracy w biurach Facebooka będzie odbywał się "etapami" - zapowiedział szef koncernu Mark Zuckerberg. Większość pracowników obowiązki będzye wykonywała zdalnie co najmniej do końca maja.

"Jasne jest, że powrót do pracy, kiedy już do niego dojdzie, będzie musiał odbywać się etapami" - powiedział Zuckerberg cytowany przez serwis CNet. Zdaniem szefa Facebooka zdalna praca większości pracowników pomaga tworzyć bezpieczne środowisko dla tych, którzy muszą stawić się w biurze, gdyż wymagają tego ich obowiązki zawodowe.

Według Zuckerberga koncern z Menlo Park nie będzie organizował spotkań dla więcej niż 50 uczestników aż do czerwca 2021 roku.

CNet odnotował, że w związku z wybuchem pandemii Covid-19 Zuckerberg wraz ze swoją żoną Priscillą Chan podejmują w ramach prowadzonej przez siebie działalności filantropijnej szereg inicjatyw mających pomóc w walce z zagrożeniem. Koncern zaoferował m.in. granty lokalnym mediom z USA, które mają pomóc w rzetelnym informowaniu na temat koronawirusa SARS-CoV-2 i przeciwdziałać szerzeniu zmanipulowanych i nieprawdziwych doniesień.

Jak podkreślił serwis, dezinformacja i teorie spiskowe dotyczące np. rzekomego związku sieci łączności nowej generacji 5G z koronawirusem mnożą się w najlepsze w mediach społecznościowych. To z kolei rodzi pytania o skuteczność wysiłków Facebooka, który jeszcze w czwartek poinformował, iż będzie wyświetlał ostrzeżenia użytkownikom w sytuacji, jeśli podejmą oni interakcje z fałszywymi treściami dotyczącymi Covid-19.

Szef Facebooka przekazał, że zespół fact-checkerów pracuje nad oznaczaniem fałszywych lub mylących treści w widoczny sposób w ramach platformy, a 95 proc. użytkowników, którzy zobaczyli ostrzeżenia, nie chciało oglądać bliżej opatrzonych nim treści.