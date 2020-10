Szef FCC popiera uregulowanie odpowiedzialności platform internetowych za treści

Szef amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności (FCC) Ajit Pai popiera uregulowanie prawne kwestii odpowiedzialności platform internetowych za treści i wspiera w tym względzie stanowisko prezydenta USA Donalda Trumpa - informuje serwis Ars Technica.

Szef FCC wydał w tej sprawie specjalne oświadczenie, w którym przychyla się do propozycji Donalda Trumpa, mającej na celu ograniczenie ochrony prawnej platform internetowych przed ponoszeniem odpowiedzialności za publikowane na nich treści niezgodne z prawem.



Pai zadeklarował, że rozpocznie proces legislacyjny mający na celu utworzenie stosownych regulacji gwarantujących platformom możliwość korzystania z przepisów pierwszej poprawki do konstytucji USA (dot. m.in. wolności słowa i prasy), a jednocześnie zapewniających, że firmy technologiczne "nie dysponują specjalnym immunitetem" w kwestii praktyk dotyczących moderacji treści.

"Firmy z sektora mediów społecznościowych mają prawo do wolności słowa gwarantowanej przez pierwszą poprawkę, jednakże to nie specjalny immunitet, którego odmawia się innym mediom, takim jak nadawcy szerokopasmowi czy gazety" - stwierdził Ajit Pai, wskazując na nierównowagę pomiędzy mediami tradycyjnymi a platformami internetowymi w zakresie odpowiedzialności za treść.

Serwis Ars Technica przypomina, że początek dyskusji na temat uregulowania kwestii odpowiedzialności platform internetowych za treści ma źródło w oskarżeniach kierowanych wobec tego rodzaju serwisów przez prezydenta Trumpa.



Polityk uważa, iż Facebook i Twitter nie dopuszczają do debaty publicznej głosów konserwatywnych na równi z liberalnymi. W związku z takimi podejrzeniami skierował wniosek do Narodowej Administracji Telekomunikacji i Informacji (NTIA), aby ta złożyła do FCC petycję w sprawie reinterpretacji tzw. Sekcji 230 przepisów aktu prawnego znanego jako Communications Decency Act.



Reguluje on kwestie odpowiedzialności dostawców usług cyfrowych za treści publikowane przez ich użytkowników, w praktyce chroniąc ich przed ponoszeniem konsekwencji prawnych za złamanie przepisów przez osoby korzystające z usług. Akt ten konstytuuje również status dostawców usług cyfrowych, takich jak Facebook czy Twitter, wyraźnie oddzielając ich od roli wydawców treści.