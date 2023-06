Przez ostatnich 50 lat geopolityka była definiowana przez lokalizację złóż ropy. Dziś, w coraz bardziej zdigitalizowanym świecie, zasoby kluczowe to półprzewodniki - ocenia w rozmowie z Business Insider Polska Pat Gelsinger, CEO firmy Intel.

Intel ogłosił w minionym tygodniu, że wybuduje pod Wrocławiem zakład testowania i integracji półprzewodników. Polska będzie kolejnym - po Niemczech - punktem na mapie Europy, w którym zainwestuje amerykańskie przedsiębiorstwo. Docelowo Intel chce, by to zlokalizowane w Europie zakłady zaspokajały dużą część zapotrzebowania na półprzewodniki na kontynencie.

Intel analizował wpływ wojny w Ukrainie na lokalizację swojego zakładu w Polsce

- Niemały wpływ na naszą decyzję o wybraniu Polski miał sukces centrum badawczo-rozwojowego w Gdańsku (które powstało w 1999 r. i którego byłem współtwórcą) i doświadczenia związane z jego pracownikami. Polacy lubią pracować, potrafią doprowadzać sprawy do końca. Jako pracownicy macie znakomitą reputację. Byłem też pod ogromnym wrażeniem tego, jak Polska odpowiedziała na kryzys uchodźczy na Ukrainie. Pokazaliście się z najlepszej strony. Jesteśmy dumni z tego, co przez 30 lat zrobiliśmy w Polsce, ale także z tego, co zrobiliście wy - stwierdził w rozmowie z Business Insider Polska Pat Gelsinger.

Portal zapytał szefa Intela, czy nie niepokoiło go to, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna.

- Oczywiście, że tak. Był to czynnik, który braliśmy pod uwagę. Jednocześnie moment, w którym Europa zjednoczyła się przeciwko Rosji i wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi opowiedziała przeciwko agresji i autorytaryzmowi, był w moim odczuciu przełomowym momentem w historii. Czy jestem niespokojny, będąc tu i teraz, w Polsce? Nie jestem. Oczywiście - bliskość linii frontu była czynnikiem, który braliśmy pod uwagę, ale jednocześnie uważam, że ten kryzys zmusił wszystkich do działania - powiedział.

Półprzewodniki ropą naftową zdigitalizowanego XXI wieku

Jego zdaniem zarówno pandemia, jak i wojna w Ukrainie są punktami zwrotnymi, które liberalne, demokratyczne państwa mogą wykorzystać do tego, by zapewnić bezpieczeństwo technologii oraz łańcuchom produkcji w przyszłości. Przez ostatnich 50 lat geopolityka była definiowana przez lokalizację złóż ropy. A łańcuchy dostaw półprzewodników są dziś bardziej skoncentrowane niż rezerwy ropy naftowej kiedykolwiek były.

- W coraz bardziej zdigitalizowanym świecie półprzewodniki to zasoby kluczowe. Amerykański CHIPS and Science Act i Europejski akt w sprawie czipów to pierwsze kroki, by ten trend odwrócić. Wierzę, że wahadło właśnie wychyliło się w drugą stronę - ocenił Pat Gelsinger.