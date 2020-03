Szef Lego: epidemia w Chinach nie wpływa na planowaną ekspansję

Chiny pozostają dla Lego strategicznym rynkiem, a epidemia koronawirusa nie wpływa na planowaną ekspansję regionalną duńskiego producenta zabawek. Spadek sprzedaży w sklepach równoważy wzrost zamówień internetowych - poinformował szef spółki Niels B. Christiansen.

W ocenie dyrektora generalnego Lego A/S, choć walka z koronawirusem SARS-CoV-2 wprowadza element niepewności, epidemia Covid-19 to jedynie krótkoterminowy kłopot dla chińskiej gospodarki. Wbrew obawom ekonomistów i banków centralnych co do konsekwencji choroby, szef duńskiej spółki nie spodziewa się żadnych poważniejszych skutków dla długoterminowych planów firmy - pisze agencja Bloomberga.

W środę duński producent klocków ujawnił rekordowe przychody roczne (przekraczające szczyt z 2016 r.) i wzrost, który miał przewyższać konkurencję na rynku zabawek. Lego odnotowało w 2019 r. jednocyfrowy wzrost sprzedaży w obu Amerykach i w zachodniej części Europy, a także najszybszy obecnie - "mocny dwucyfrowy" według Christiansena - wzrost w Chinach.

Zarządzany rodzinnie koncern zabawkarski spodziewa się, że w 2020 r. sytuacja ta się powtórzy. Z myślą o tym Lego podtrzymało - pomimo trwającej epidemii - plan zwiększenia liczby sklepów markowych w Chinach o ok. 60 proc. Otwarcie 80 nowych sklepów w 20 chińskich miastach zwiększy ogólną liczbę punktów sprzedażowych Lego w ChRL do 220.

"Do 2032 r. na świecie będą dwa miliardy dzieci - 90 proc. z nich poza Europą i Ameryką Północną. Ponad trzy czwarte dzieci będzie zamieszkiwało Azję Wschodnią" - uzasadniła spółka planowaną ekspansję w Chinach na konferencji wynikowej.

Wcześniej w tym roku w związku z Covid-19 Lego zamknęło tymczasowo swoje chińskie biuro oraz fabrykę w nadmorskim mieście Jiaxing koło Hangzhou, gdzie produkowane są klocki głównie na rynki azjatyckie. Dyrektor generalny spółki przekazał Bloombergowi, że biuro i fabryka wznowiły już działalność.

Christiansen podkreślił elastyczność łańcucha dostaw i kanałów sprzedaży Lego. Powiązał to z identycznością produktów powstających w zakładach w różnych regionach (poza Chinami również w Danii, Czechach i na Węgrzech oraz w Meksyku) oraz strukturą własności spółki.

"Jesteśmy firmą rodzinną, co pozwala nam planować długoterminowo i skupiać się na przyszłościowych inwestycjach" - przekazał szef Lego.