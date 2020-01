Szef MSW Niemiec: potrzebujemy Huawei do budowy sieci 5G

Minister spraw wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer uważa, że jego kraj nie zbuduje infrastruktury sieci 5G bez wsparcia koncernu Huawei. Mimo presji ze strony USA Berlin nie wykluczył z udziału w projekcie chińskiej firmy - podaje w poniedziałek agencja Associated Press.

Może to doprowadzić do wzrostu napięć na linii Niemcy - USA - dodaje AP. Szczególnie, że Waszyngton od dłuższego czasu apeluje do sojuszników o wykluczenie z projektów 5G chińskiego koncernu, który jego zdaniem działa na rzecz komunistycznych władz ChRL.

Władze w Berlinie postanowiły, że nie wykluczą z udziału w przetargach na budowę infrastruktury sieci 5G Huaweia. W zamian zapowiedziały, że ubiegające się o kontrakty podmioty będą musiały spełnić rygorystyczne normy.

Minister Seehofer podkreślił w weekend, że "jest przeciwko usunięciu z rynku produktu tylko dlatego, że istnieje możliwość, iż coś się stanie". Dodał, że Berlin musi zabezpieczyć się przed działaniami szpiegowskimi, ale wykluczenie chińskich dostawców będzie skutkować opóźnieniem budowy sieci o 5 do 10 lat - podał "Frankfurter Allgemeine Zeitung", przywołując słowa członka rządu.

"W krótkim okresie nie widzę szans na budowę w Niemczech sieci 5G bez udziału Huaweia" - dodał.

Przedstawiciele amerykańskich władz od dłuższego czasu oskarżają Pekin o wspieranie wzrostu Huaweia na rynkach zagranicznych poprzez m.in. niskokosztowe pożyczki i inne działania pozwalające koncernowi osiągać przewagę nad rywalami z USA i Europy, takimi jak np. szwedzki Ericsson czy fińska Nokia. Huawei odpiera te zarzuty, tłumacząc, iż korzysta z rządowego wsparcia jedynie w wymiarze dostępnym dla każdego innego chińskiego przedsiębiorstwa.

Dodatkowo wzrost wpływu koncernu Huawei widoczny we wdrożeniach technologii 5G na całym świecie w ostatnich latach stał się źródłem obaw amerykańskiej administracji. W przekonaniu Waszyngtonu udział we wdrożeniach technologii nowej generacji zapewni Huaweiowi większą kontrolę zdalną nad sieciami telekomunikacyjnymi. Amerykanie twierdzą również, że koncern jest zobowiązany do działania zgodnie z prawem obowiązującym w ChRL, przez co jej sprzęty mogą zostać wykorzystane przez Pekin do celów szpiegowskich.

Huawei systematycznie zaprzecza tym zarzutom.