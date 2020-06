Szef Samsunga znowu przed sądem; grozi mu więzienie

W poniedzialek przed sądem w Korei Południowej stanął spadkobierca Grupy Samsung, Li Dze Jong, znany na zachodzie jako Jay Y. Lee. Prokuratura oskarza go m.in. o manipulowanie cenami akcji i przestępstwa ksiegowe. Szefowi koncernu grozi powrót do wiezienia.

Szef Samsunga stanął w poniedziałek przed sądem po tym, jak w ubiegły czwartek południowokoreańscy prokuratorzy złożyli wniosek o wydanie nakazu jego aresztowania. Prokuratura zarzuca Li Dze Jongowi manipulowanie cenami akcji i naruszenie zasad audytu.

Sprawa jest kontynuacją śledztwa dotyczącego skandalu korupcyjnego z 2015 r., kiedy dziedzic czebolu (konglomeratu), którym zaczął w praktyce zarządzać rok wcześniej, został oskarżony m.in. o zaaranżowanie podejrzanej fuzji mającej zapewnić mu większą kontrolę w Grupie Samsung. Jeśli sąd przychyli się do zarzutów prokuratury, Lee może ponownie trafić do więzienia.

Zgodnie z prawem sąd może nałożyć na szefa Samsunga 20-dniowy areszt na czas prowadzenia dochodzenia przez prokuraturę. Następnie prokuratorzy muszą oficjalnie wnieść zarzuty, po czym Lee postawiony zostanie przed sądem. Na czas procesu szef firmy może zostać zatrzymany w areszcie na okres do sześciu miesięcy.

Li Dze Jonga czeka też inny proces sądowy. Koreańska prokuratura zarzuca mu łapownictwo, za pomocą którego miał on zdobyć poparcie w celu przejęcia firmy po swoim ojcu, schorowanym prezesie Samsunga - Li Kun Hi. W procederze uczestniczyła również była już prezydent Korei Płd. Park Gwen Hie. Li spędził rok w areszcie do czasu zawieszenia sprawy w 2018 roku.

Choć w 2018 r. Li usłyszał wyrok 2,5 roku więzienia w zawieszeniu na cztery lata, w sierpniu ub.r. koreański Sąd Najwyższy nakazał ponowne rozpatrzenie jego sprawy. Oznacza to, że ostateczny wymiar kary może być wyższy.

Samsung nie chce komentować sprawy.