Szef Siemensa apelował do Trumpa, aby słuchał dzieci w sprawach klimatu

Podczas uroczystej kolacji na Światowym Forum Ekonomicznych w Davos dyrektor generalny Siemensa Joe Kaeser zwrócił się do prezydenta USA Donalda Trumpa, aby wsłuchał się w argumenty dzieci domagających się działań na rzecz klimatu - relacjonuje w czwartek agencja Bloomberga.

We wtorek w Davos prezydent Trump był gospodarzem kolacji, na którą zaprosił szefów korporacji. Podczas wywiadu z Bloombergiem Kaeser relacjonował, że miał Trumpowi trzy rzeczy do przekazania: pochwałę, prośbę i życzenie.

Szef Siemensa z uznaniem wypowiedział się o działaniach administracji Białego Domu, które prowadzą do wzrostu gospodarczego. Poprosił o to, aby Trump traktował Siemensa jako amerykańską firmę w kontekście udziału w rządowych projektach. Zaapelował też o wsłuchanie się w głosy dzieci, domagających się ochrony klimatu.

"Może nie będą mogli nam pomóc. Są młodymi ludźmi - mają problem i nie wiedzą jak sobie z nim poradzić, ale czy nie powinniśmy zaprosić ich do rozmowy?" - przypominał Kaeser swoje słowa skierowane do prezydenta USA. Dodał, że jego córka, Ivanka Trump, podkreśliła, że jest to sprawa, nad którą trzeba się pochylić.

W ostatnim czasie Siemens stał się celem protestów Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, organizacji inspirowanej przez Gretę Thunberg. Chodziło o kontrakt niemieckiego koncernu na dostawę systemów sygnalizacyjnych dla jednej z kopalni węgla w Australii. Mimo protestu firma zapowiedziała, że zrealizuje umowę.

"Wiem, że większość z was liczyła na więcej. (...) Mimo że empatycznie podchodzę do spraw środowiskowych, to jednak muszę równoważyć różne interesy udziałowców" - tłumaczył wtedy Kaeser.

Aktywiści zwracali uwagę, że ostatnie pożary w tym kraju są wynikiem ocieplania się klimatu, napędzanego w dużej mierze emisjami CO2 ze spalania węgla kamiennego. W 2016 roku Australia była największym eksporterem węgla na świecie i odpowiadała za dostawy 32 proc. tego surowca.