Szef Twittera pyta Elona Muska jak poprawić serwis

Szef Twittera Jack Dorsey zapytał dyrektora Tesli Elona Muska jak poprawiłby tę sieć społecznościową. Znany z aktywności na Twitterze Musk wskazał, że firma mogłaby się skupić m.in. na identyfikacji botów - pisze w piątek agencja Bloomberga.

Szef SpaceX i Tesli był zdalnym gościem firmowego spotkania pracowników Twittera w Houston. Dorsey miał go zapytać, co by zrobił, gdyby to do niego należało zarządzanie siecią społecznościową. Konto Muska w serwisie obserwuje obecnie ponad 31 mln osób.

Prezentowany na ogromnym ekranie Musk miał mówić, że najprzydatniejszy byłby system odróżniania prawdziwych użytkowników serwisu od fałszywych, by wiedzieć, "czy mamy do czynienia z realną osobą, czy to bot; jakaś część armii trolli, czy jeszcze coś innego".

Jeden z tysięcy pracowników obecnych na wydarzeniu zamieścił nakręcony materiał wideo z rozmowy na swoim Twitterze.

"Jak użytkownik ma rozróżnić, czy informacje zwrotne, które otrzymuje, są prawdziwe, czy też są to próby manipulowania systemem" - pytał dyrektor Musk. Wskazał, że obecnie trudno jest rozróżnić między tym, czego ludzie naprawdę chcą lub co ich denerwuje, a co jest częścią kampanii prowadzonych przez różnorodne grupy interesów.

Bloomberg wskazał, że dyrektor Tesli mógł mieć na myśli np. grupę "TSLAQ" - luźny kolektyw sceptyków, krytyków i inwestorów giełdowych grających na stratę firmy Tesla. Nazwa pochodzi od giełdowego znacznika firmy Tesla z końcówką "-Q", dodawaną, gdy spółka giełdowa zbankrutuje.

Agencja przypomniała, że Musk jest jednym z najpopularniejszych użytkowników Twittera, ale należy też do grona najbardziej kontrowersyjnych. Brytyjski nurek pozwał go za zniesławienie po tym jak Musk określił go w 2018 r. jako "pedo guy". W tym samym roku żartował w wiadomości o pomyśle wykupienia Tesli od inwestorów, co zaowocowało wszczęciem postępowania przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).