Szef Uber Eats odchodzi ze stanowiska

Dotychczasowy szef Uber Eats Jason Droege zostanie zastąpiony przez Pierre'a-Dimitriego Gore-Coty'ego, wiceprezesa międzynarodowego działu przejazdów Ubera. Z raportu finansowego firmy wynika, ze Uber Eats w ostatnim kwartale odnotował 461 mln USD strat.

Uber oczekuje, że specjalizujący się w dostarczaniu posiłków Uber Eats będzie przynosił więcej zysków. Co prawda wyniki finansowe odnotowane przez markę w ostatnim kwartale ubiegłego roku były o ok. 70 proc. wyższe niż rok temu o tej samej porze, jednak oddział Uber Eats odnotował straty w wysokości 461 mln USD.

Jak zapewnia szefostwo firmy, Uber Eats plasuje się na czołowym miejscu pod względem popularności serwisów dostaw żywności w połowie krajów, w których działa, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Meksyku, Japonii i Australii. Jednocześnie jednak Uber odsprzedał na rzecz Zomato przynoszący straty oddział Eats w Indiach, wycofał też swoje usługi z Korei Południowej.

Dotychczasowy szef Uber Eats Jason Droege pracował dla Ubera od sześciu lat; w Uberze pozostanie do czerwca, żeby przekazać następcy swoje obowiązki. Pierre-Dimitri Gore-Coty dołączył do zespołu firmy osiem lat temu i był dotąd wiceszefem działu zagranicznego Uber Ride, odpowiedzialnego za działania firmy poza USA.

"Eats jest dużą częścią przyszłości Ubera i nie dałoby się tego osiągnąć bez pomocy Jasona. Ale, jako że Eats przechodzi teraz do drugiej fazy swojego rozwoju, czyli fazy przynoszenia zysków, cieszę się że mamy na pokładzie Pierre'a. Liczę, że wykorzysta on swoje niemal ośmioletnie doświadczenie z kierowaniu Uber Ride, by wykorzystać możliwości, jakie stoją przed nowym działem" - napisał w oświadczeniu szef Ubera Dara Khosrowshahi.

Jak informuje CNN, Uber poza wydanym oświadczeniem, nie chciał komentować zmian personalnych w firmie.

Z opublikowanego w styczniu raportu firmy analitycznej Second Measures wynika, że najpopularniejszym serwisem dostaw żywności na rynku amerykańskim jest Doordash, który ma 33 proc. udziałów w rynku, na drugim miejscu jest Grubhub z 32 proc., a na trzecim Uber Eats, którego udziały wynoszą 19 proc.