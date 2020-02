Szef Xiaomi chce powrotu do pełni chińskiej produkcji smartfonów

Lei Jun z Xiaomi chce powrotu do produkcji w Chinach "najszybciej jak to możliwe." Wygłosił tę ocenę w nawiązaniu do epidemii koronawirusa, która wpływa na całą chińską gospodarkę i hamuje jej wzrost.

Kierujący chińską marką telefonów jest związany z prowincją Hubei, w której znajduje się ognisko wirusa. Studiował w Wuhan.

Zakłady produkcyjne w Chinach nie pracują w pełni swoich możliwości, bo w kraju trwa walka o powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W porównaniu do 2019 r. wirus może ograniczyć produkcję smartfonów nawet o 40 proc. w I kwartale tego roku.