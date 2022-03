Szefernaker: wysyłamy wiadomości do obywateli Ukrainy o punkcie na Stadionie Narodowym

Od soboty obywatele Ukrainy będą mogli złożyć wnioski o PESEL w punkcie masowym na Stadionie Narodowym; do użytkowników sieci telefonii komórkowych na terenie Warszawy posiadających ukraińskie karty SIM wysłano wiadomość z tą informacją - przekazał w środę wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

"Do użytkowników sieci telefonii komórkowych na terenie miasta stołecznego Warszawa, posiadających ukraińskie karty SIM, wysłano wiadomość w języku ukraińskim o możliwości otrzymania nr PESEL od soboty w punkcie masowym na @PGENarodowy" - napisał na Twitterze wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Od środy obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z rosyjską inwazją, mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL. W stolicy mogą to zrobić w urzędach we wszystkich 18 dzielnicach.

Szefernaker poinformował we wtorek, że w Warszawie od soboty ruszy ponadto masowy punkt na Stadionie Narodowym. Według wiceszefa MSWiA punkt ten, zorganizowany wspólnie przez rząd i władze miasta, będzie mógł obsłużyć nawet 300 osób na godzinę.

"Zapraszamy wszystkich, którzy są uchodźcami, którzy uciekli po 24 lutego z Ukrainy i mieszkają na terenie Warszawy, aby poczekali do soboty i w sobotę i kolejnych dniach korzystali z tego punktu masowego, bo na pewno w punktach na terenie dzielnic Warszawy będą dosyć duże kolejki" - mówił wiceminister w środę rano w Radiu Plus.