Szefowa Microsoftu w Polsce: dlaczego każdy powinien dbać o swoje dane

- Edukacja powinna dotyczyć nie tylko ekspertów, wierzymy, że świadomi ludzie korzystający z technologii nie będą popełniać tych błędów, które niewątpliwie powodują zagrożenia związane z jej wykorzystaniem - mówi Dominika Bettman, dyrektor generalna Microsoftu w Polsce.

Obszary cyfrowego świata o szczególnym potencjale zmiany gospodarki i życia codziennego, w tym cyberbezpieczeństwo, i płynące z niego nowe zagrożenia oraz potrzebna profilaktyka, będą tematem rozpoczynającego się 24 kwietnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Trudno stwierdzić, że można w jakikolwiek sposób uciec od nowych technologii. Są one zarówno w dziedzinie zdrowia, w obszarze produkcji, jak i w sektorze publicznym czy obronności.

Transformacja cyfrowa bez wątpienia stanowi ważny element rozwoju gospodarki, nie można jednak zapominać, że wszędzie tam, gdzie gromadzone są informacje czy przetwarzane są dane, pojawia się ryzyko ich przejęcia czy niewłaściwego wykorzystania, dlatego podobnie jak rośnie potrzeba wykorzystywania rozwiązań chmurowych czy analityki danych, tak rośnie też potrzeba edukacji w tych obszarach.

Zdaniem Dominiki Bettman, dyrektora generalnego Microsoftu w Polsce, choć cyberbezpieczeństwo jest tematem numer jeden, odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych nie może spoczywać wyłącznie na firmach je przetwarzających czy tworzących systemy komputerowe.

- Bardzo mocno postawiliśmy na edukację, uważamy, że ta edukacja powinna dotyczyć nie tylko ekspertów, ale że średni poziom wiedzy u obywateli i obywatelek powinien wzrosnąć, po to właśnie, żeby odpowiedzieć na wyzwania codzienności - tłumaczy Dominika Bettman i dodaje, że nie chodzi tylko o kwestie cyberbezpieczeństwa, ale także udowodnienie, że technologia jest dostępna dla wszystkich.

- Wierzymy, że świadomi ludzie korzystający z technologii nie będą popełniać tych błędów, które niewątpliwie powodują zagrożenia związane z jej wykorzystaniem, że będą umieli w doskonały sposób skorzystać z tych dobrodziejstw, które niosą technologie, stąd edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja - tłumaczy Bettman.

Cyberbezpieczeństwo największym wyzwaniem transformacji cyfrowej

Zdaniem dyrektor generalnej Microsoftu w Polsce cyberbezpieczeństwo to nie tylko umiejętność obronienia się przed cyberatakami zorganizowanych przestępców, ale także element bezpieczeństwa w ogóle.

- Chodzi o to, żeby nie sprowadzać wiedzy dotyczącej cyberbezpieczeństwa do "wiedzy tajemnej" dla ekspertów i fachowców, tylko aby edukować - zarówno rynek biznesowy, jak i obywateli, w takim duchu, byśmy zawsze zachowywali cyberhigienę - ona dotyczy takiego zdroworozsądkowego myślenia o sobie, swoich danych, o informacjach, które przetwarzam, działając w firmie, organizacji pożytku publicznego czy też będąc urzędnikiem - tłumaczy Dominika Bettman i dodaje, że cyberbezpieczeństwo to gra zespołowa.

- Nie chodzi o to, żeby się zdawać np. na bank, w którym mam konto, że to on mnie obroni, również ja muszę dbać o bezpieczeństwo swoich danych, to jest także mój interes - mówi Bettman.

Europejski Kongres Gospodarczy 2023 - cyberbezpieczeństwo w centrum zainteresowania

Obszary cyfrowego świata o szczególnym potencjale zmiany gospodarki i życia codziennego, w tym cyberbezpieczeństwo i płynące z niego nowe zagrożenia oraz potrzebna profilaktyka, będą tematem rozpoczynającego się 24 kwietnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Pierwszego dnia Kongresu o godzinie 14:30 rozpocznie się dyskusja "Technologie, innowacje, digitalizacja", w której głos zabierze między innymi Dominika Bettman.

- To wielkie wydarzenie dla polskiego biznesu, największe tego typu w Polsce. Tematy, które będziemy poruszać, to wszystko, czym żyje świat biznesu - a więc transformacja energetyczna Polski, towarzysząca jej transformacja cyfrowa i wszelkie inne wyzwania życia biznesowego. Transformacja cyfrowa to niejako koń pociągowy polskiej gospodarki, stoimy przed wielkimi wyzwaniami związanymi z tym, aby Polska weszła na trwałe na ścieżkę transformacji cyfrowej, aby wszystko to, co dzieje się w przestrzeni firm, wzmocnione było przez narzędzia IT, przez strategie rozwoju technicznego w ramach poszczególnych rynków - tłumaczy Bettman.