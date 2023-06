Szefowie Hawe oskarżeni

Zdaniem prokuratury trzech byłych menedżerów działało na szkodę wierzycieli spółki światłowodowej, kiedy jeszcze była na giełdzie i chyliła się ku upadkowi - pisze w piątek "Puls Biznesu".

"Puls Biznesu" zauważa, że grupa kapitałowa Hawe była perłą w inwestorskiej koronie Marka Falenty aż do wybuchu afery podsłuchowej w połowie 2014 r. "Po zatrzymaniu biznesmena (później został prawomocnie skazany) giełdowa wówczas spółka budująca i obsługująca sieci światłowodowe popadła w tarapaty finansowe, które na przełomie 2015 i 2016 r. doprowadziły ją na skraj bankructwa" - czytamy.

"PB" informuje, że według prokuratury to właśnie wtedy menedżerowie Hawe: Paweł P., Paweł S. i Andrzej W. podjęli działania na szkodę wierzycieli spółki. Cała trójka - jak pisze gazeta - nie przyznaje się do winy.

Gazeta podaje, że akt oskarżenia obejmuje pięć zdarzeń, z których cztery dotyczą Hawe, a jedno spółki z grupy - Hawe Telekom. Do wszystkich doszło między listopadem 2015 r. a lutym 2016 r., czyli w okresie, gdy - zdaniem śledczych - obie firmy "ponad wszelką wątpliwość" były niewypłacalne i zagrożone upadłością, a co więcej toczyły się w stosunku do nich egzekucje, w ramach których m.in. zajęto rachunki bankowe Hawe.

"W takich właśnie warunkach 19 listopada 2015 r. Paweł S., prezes Hawe (był nim do grudnia 2015 r.), i Paweł P., ówczesny wiceprezes, a od lutego 2016 r. prezes spółki światłowodowej, założyli nowy rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach. O jego istnieniu nie został poinformowany komornik i m.in. dlatego - według prokuratury - stanowiło to ukrywanie składników majątku spółki, zagrożonego zajęciem".

"Tymczasem na nowo założone konto wpłynęły grube miliony złotych z zależnej od Hawe spółki Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe, realizującej duże i finansowane z publicznych pieniędzy projekty budowy światłowodów w województwach warmińsko-mazurskim i podkarpackim. Pieniądze te, jak ustalili śledczy, zostały rozdysponowane następnie m.in. na rzecz spółek zależnych i wynagrodzenia dla członków zarządu Hawe" - czytamy.