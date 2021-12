Sześć śmigłowców Black Hawk z Mielca trafi do Rumunii

Firma PZL Mielec otrzymała od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rumunii zamówienie na sześć śmigłowców użytkowych Black Hawk S-70M nowej generacji – poinformowała w czwartek w komunikacie podkarpacka spółka, która należy do koncernu Lockheed Martin.

W informacji podkreślono, że jest to pierwsze zamówienie będące następstwem podpisanej niedawno umowy ramowej, w ramach której w ciągu najbliższych czterech lat do Rumunii zostanie dostarczonych do 12 jednostek śmigłowców Black Hawk S-70M wyprodukowanych w Polsce.

"Pierwsze sześć śmigłowców - trzy skonfigurowane do operacji morskich i trzy do wsparcia operacji lądowych - zostaną dostarczone we współpracy z Romaero i Deltamed w trakcie 2023 roku" - zaznaczono w komunikacie.

Mielecka firma poinformowała również, że kabina zarówno lądowego, jak i morskiego wariantu Black Hawka będzie wyposażona w zestaw medyczny, który dostarczy firma Deltamed z miasta Kluż-Napoka w Rumunii.

Cytowany w komunikacie prezes i dyrektor generalny PZL Mielec Janusz Zakręcki podkreślił, że zamówienie z MSW Rumunii pokazuje możliwości podwójnego zastosowania śmigłowców Black Hawk S-70.

"Śmigłowiec wnosi wojskową solidność do prowadzenia misji cywilnych i jest w równym stopniu zdolny do wspierania działań państwowej policji, straży przybrzeżnej, straży pożarnej, patroli granicznych czy akcji poszukiwawczo-ratowniczych, tak jak robi to w ramach operacji z zakresu obrony i bezpieczeństwa czy ewakuacji medycznej" - powiedział Zakręcki.

W ramach podpisanej na początku listopada umowy z rumuńskim resortem spraw wewnętrznych, w Rumunii powstanie też centrum serwisowe helikopterów Black Hawk. Rumunia jest 11 krajem i 18 klientem, do którego trafiają Black Hawki produkowane w Mielcu.

Oferty w zwycięskim dla PZL Mielec przetargu dla rumuńskiego resortu spraw wewnętrznych, oprócz Lockheed Martin złożyły też włoska grupa Leonardo, będąca właścicielem PZL-Świdnik, oraz Airbus. Jak podawały rumuńskie media, wartość przetargu to ponad 270 mln euro.

W styczniu Zakręcki podkreślał w czasie międzynarodowej konferencji, że śmigłowce oferowane w przetargu w pełni odpowiadają wymaganiom sformułowanym przez rumuński rząd lub je przewyższają; a w razie wyboru zostaną dostarczone w ciągu 23 miesięcy od podpisania umowy, a oferta zawiera części zamienne i szkolenie załóg.

PZL Mielec jest największym polskim eksporterem sprzętu obronnego i lotniczego. Mielecka spółka jest obecnie największym zakładem produkcyjnym firmy Lockheed Martin poza Stanami Zjednoczonymi.

Lockheed Martin Corporation z siedzibą w Bethesda w stanie Maryland (USA) to międzynarodowa firma działająca w obszarze bezpieczeństwa i lotnictwa, zatrudniająca około 114 tys. osób na całym świecie. Firma zajmuje się badaniami, projektowaniem, rozwojem, produkcją, integracją i utrzymaniem zaawansowanych systemów technologicznych, produktów i usług.