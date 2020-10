Sześciu Rosjan skazanych za najbardziej niszczycielski cyberatak na świecie

Sześciu Rosjan zostało skazanych za najbardziej niszczycielski cyberatak na świecie, jaki przeprowadzono z wykorzystaniem oprogramowania NotPetya m.in. na elektrownie na Ukrainie, co pozbawiło dostępu do energii setki tysięcy osób. Mężczyźni mieli też związek ze sprawą Skripala.

Wyrok skazujący wydał amerykański sąd federalny. Obywatelom Federacji Rosyjskiej postawiono siedem zarzutów obejmujących działanie w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przestępczością komputerową, a także kradzieży tożsamości i niszczenia chronionego sprzętu komputerowego.

Amerykański wymiar sprawiedliwości uznał Rosjan także za winnych cyberataków na śledczych zajmujących się kwestią wyjaśnienia otrucia byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala i jego córki z wykorzystaniem środka chemicznego nowiczok, a wreszcie - za przeprowadzenie serii ataków hakerskich na gruzińskie instytucje rządowe i firmy w latach 2018-2019.

Według orzeczenia wszyscy skazani mężczyźni byli członkami grupy hakerskiej znanej jako Sandworm, która realizuje zlecenia rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Sąd podkreślił, że celem ich działania była destabilizacja obcego państwa, w tym wypadku - Ukrainy, a także ingerencja w wewnętrzną politykę kraju oraz wywołanie w nim znaczących strat finansowych.

Wirus komputerowy NotPetya zainfekował w 2017 roku tysiące komputerów w firmach i organizacjach rządowych na całym świecie. To złośliwe oprogramowanie, które na pierwszy rzut oka wydaje się narzędziem hakerskim służącym do szyfrowania plików celem wymuszenia okupu, w rzeczywistości pozwala na permanentne skasowanie danych, które infekuje. W zaatakowanych z użyciem tego oprogramowania szpitalach przekładane musiały być operacje. W przypadku wykorzystania NotPetya do ataku na firmy logistyczne natomiast przez wiele dni, a nawet tygodni sparaliżowane były łańcuchy dostaw. Szkody w wyniku działań hakerskich z użyciem NotPetya w USA zostały wycenione na ok. miliard dolarów.

Ofiarą cyberprzestępców padły również cele na Ukrainie, a także we Francji. W kwietniu i maju 2017 r. ci sami sprawcy przeprowadzili kampanię spear-phishingową, której celem miała być partia prezydenta Francji Emmanuela Macrona oraz francuska administracja samorządowa przed wyborami, które miały odbyć się w tym samym roku. Skazani przez amerykański sąd hakerzy winni byli również ataków na organizację zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu w 2018 r., w których wykorzystali złośliwe oprogramowanie znane jako Olympic Destroyer.