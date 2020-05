Szkocja testuje dostarczanie masek do szpitali przez drony

Szkocja testuje możliwość dostarczania masek i środków ochronnych z lądu do szpitala położonego na wyspie Mull. Podróż, która normalnie trwa ponad godzinę, powinna zająć maszynie jedynie 15 minut. Testy potrwają dwa tygodnie.

Dron kursować będzie przez najbliższe dwa tygodnie pomiędzy położonym na lądzie mieście Oban w hrabstwie Argyll i Bute a szpitalem Iona Community w miejscowości Craingure na wyspie Mull. Na co dzień dostanie się na oddaloną o ok. 16 km wyspę zajmuje ponad godzinę, wliczając w to 45-minutową podróż promem. Dron powinien tę trasę przebyć w kwadrans.

Projekt realizowany jest przez departament zdrowia hrabstwa Argyll i Bute we współpracy ze specjalizującymi się w produkcji dronów dostawczych firmami Skyports i Thales. Żeby maszyna mogła swobodnie przemieszczać się pomiędzy lądem a wyspą Mull potrzebne było specjalne zezwolenie od brytyjskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Civil Aviation Authority, CAA), bo zgodnie z przepisami drony mogą latać tylko w zasięgu wzroku pilota.

"Drony dostawcze są szybkim i niezawodnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o dostawy środków medycznych. Jesteśmy dumni, że w czasach pandemii Covid-19 możemy współpracować ze szkockimi służbami ochrony zdrowia i pomagać w dostarczaniu środków ochronnych do placówek położonych w trudniej dostępnych rejonach" - powiedział BBC Duncan Walker, szef firmy Skyports.

Jeśli testy się powiodą, władze będą mogły rozważyć wprowadzenie dronów jako stałej metody dostaw środków medycznych do placówek zdrowia w całym kraju.