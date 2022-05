Szkoła Doktorska AGH podejmuje współpracę z IDEAS NCBR, obszarem współpracy będzie działalność badawczo-rozwojowa w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz rozwiązań informatycznych dla ekonomii cyfrowej.

W ramach współpracy rekrutowani będą doktoranci, którzy będą kształcić się w Szkole Doktorskiej AGH i jednocześnie pracować w IDEAS NCBR. Spółka, oprócz atrakcyjnych zarobków, oferuje młodym naukowcom refundację kosztów podstawowego stypendium doktoranckiego.

- Współpraca Szkoły Doktorskiej AGH z IDEAS NCBR stanowić będzie poszerzenie oferty badawczej dla doktorantów AGH. IDEAS NCBR uzyska możliwość zaangażowania doktorantów w prowadzone w spółce badania naukowe oraz, co bardzo istotne, komercjalizację wyników badań naukowych. Transfer rozwiązań badawczych powstających w ramach rozpraw doktorskich jest niezwykle istotny. To są najczęściej projekty zlecane przez konkretne firmy, które poszukują specjalistycznych rozwiązań. Mamy nadzieję, że współpraca będzie wzajemnie korzystna, a porozumienie będzie początkiem wspólnych działań na rzecz transferu technologii dotyczących sztucznej inteligencji z uczelni do prężnie działającego biznesu i przemysłu - wskazuje prorektor ds. nauki AGH prof. Marek Gorgoń.

- Sztuczna inteligencja jest rozwijana w AGH na bardzo wielu płaszczyznach. Cyfrowy wymiar rzeczywistości wspierany jest pracami studentów, zaawansowanymi projektami kół naukowych, pracami dyplomowymi, grantami kadry naukowej AGH oraz doktoratami wdrożeniowymi. – Te ostatnie są dla nas kluczowe. Zależy nam na umocnieniu tej prężnie rozwijającej się dziedziny oraz wsparciu rynku najlepszymi rozwiązaniami z obszaru artificial intelligence - wyjaśnia prof. Marcin Szpyrka, dyrektor Szkoły Doktorskiej AGH w Krakowie.

Z uwagi na wsparcie finansowe ze strony IDEAS NCBR uczelnia będzie mogła przyjąć dodatkowych doktorantów.

- Jesteśmy przekonani, że już za kilka lat, kadra naukowa specjalizująca się w szeroko rozumianym AI znacznie się rozrośnie. Dzięki współpracy w ramach różnych projektów badawczych realizowanych przez spółkę zaobserwujemy nie tylko transfer wiedzy między studentami i najlepszymi uczelniami w Polsce i za granicą, ale również zintegrujemy środowisko ekspertów. Liczymy na to, że taka forma współpracy pozwoli nam na wykształcenie nowego pokolenia innowatorów - tłumaczy dr hab. Piotr Sankowski, prof. UW, prezes IDEAS NCBR.

Ideas NCBR to ośrodek badawczo-rozwojowy działający w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej, którego misją jest wsparcie rozwoju tych technologii w Polsce, poprzez stworzenie platformy łączącej środowisko akademickie z biznesowym.