Szóstka dla biotechnologii da paliwo innowacyjnej branży

Koordynacja działań i wzmacnianie wsparcia dla konkurencyjności sektora biotechnologii w Polsce – to jeden z celów deklaracji ”Szóstka dla biotechnologii”, którą podpisał 25 maja w imieniu Ministerstwa Rozwoju i Technologii minister Waldemar Buda ze Związkiem Firm Biotechnolgicznych BioForum.

Deklaracja zakłada m.in. wzmocnienie wsparcia instytucjonalnego, budowanie ekosystemu przyjaznego innowacjom i promowanie polskiej myśli biotechnologicznej za granicą.

W Polsce kapitalizacja spółek biotechnologicznych notowanych na giełdzie wynosi obecnie około 8 miliardów złotych.

Podpisana w środę podczas trwającej konferencji CEBioForum deklaracja zakłada m.in. wzmocnienie wsparcia instytucjonalnego, budowanie ekosystemu przyjaznego innowacjom i promowanie polskiej myśli biotechnologicznej za granicą. Dokument podpisali minister rozwoju i technologii Waldemar Buda i Robert Mikulski, prezes Związku Firm Biotechnologicznych BioForum. Związek gromadzi polskie firmy z branży biotechnologicznej, specjalizujące się zarówno w obszarach rolnictwa, jak medycyny i technologii.

Co zawiera deklaracja sześciopunktowa deklaracja? Przewiduje przede wszystkim koordynację działań i wzmacnianie wsparcia instytucjonalnego mającego na celu poprawę konkurencyjności sektora biotechnologicznego w Polsce, budowanie ekosystemu przyjaznego innowacjom i inwestycjom w sektorze biotechnologicznym oraz promowanie osiągnięć polskiej myśli biotechnologicznej w tym poprzez wsparcie internacjonalizacji.

Kolejne punkty zawierają również zobowiązanie do dbania o równe szanse rozwoju podmiotów działających na rynku biotechnologii w Polsce, identyfikowania bieżących wyzwań branży oraz instrumentów wsparcia oraz Promowania działań podnoszących świadomość w zakresie roli biotechnologii w rozwoju polskiej gospodarki, a także podejmowania wspólnych wysiłków na rzecz jej dalszego dynamicznego rozwoju w kluczowych dla dobrostanu społeczeństwa obszarach.

– Wsparcie instytucjonalne i dialog z branżą są kluczowe, jeżeli chcemy zbudować ekosystem sprzyjający innowacjom – powiedział prezes Mikulski. – Dzisiejsza deklaracja i moja obecność na CEBioForum jest dowodem na to, że chcemy bardzo mocno wspierać ten sektor – oświadczył minister Buda.– Wiemy, że tych 190 firm biotech, które działają w Polsce, to zaledwie zalążek tego, co może się dziać przy odpowiedniej polityce i odpowiedniej stymulacji – dodał.

Globalna wartość rynku biotechnologii była przed dwoma laty szacowana na ponad 852 miliardy dolarów, a eksperci spodziewają się, że do końca dekady jej wartość podwoi się – lub wzrośnie jeszcze bardziej. W Polsce kapitalizacja spółek notowanych na giełdzie wynosi obecnie około 8 miliardów złotych.

W 2021 r. inwestycje wyniosły 3,6 mld zł, co stanowiło wzrost o 71 proc. w stosunku do 2020 r. To zdecydowana zmiana trendu, ponieważ do 2018 r. wartość inwestycji dokonywanych przez fundusze VC na polskim rynku wyniosła ok. 200 mln zł.

– Wielu specjalistów uważa, że biotechnologia stanie się kołem zamachowych nowoczesnej gospodarki. Jednak w żadnym z państw, które stanowią dziś biotechnologiczną czołówkę, nie udało się rozwinąć branży bez znaczących nakładów finansowych. Dlatego tak ważne jest by twórcy innowacji mogli spotkać się z instytucjami finansującymi nowe projekty – podkreśla dr Magdalena Kulczycka, dyrektor CEBioForum.

W forum CEBioForum uczestniczą przedstawiciele świata nauki, start-upów, inwestorzy, firmy działające w biotechnologii zajmujący się tworzeniem, wdrażaniem i zastosowaniem rozwiązań biotechnologicznych w medycynie i farmacji, rolnictwie i ochronie środowiska.