Sztuczna inteligencja i 5G mocno wkroczą do firm produkcyjnych

Do końca 2020 roku z sieci 5G będzie korzystać więcej urządzeń produkcyjnych niż ludzi - twierdzi w rozmowie z WNP.PL Antony Bourne, wiceprezes firmy IFS ds. globalnych rozwiązań dla przemysłu. Zwraca też uwagę na szeroki wachlarz zastosowań dla sztucznej inteligencji.

Innym obszarem, który będzie się dalej rozwijać w nadchodzących latach, jest planowanie i przewidywanie popytu za pomocą sztucznej inteligencji, o którym wspominałem w moich prognozach w zeszłym roku. Gdy technologie sztucznej inteligencji będą używane na odpowiednich zbiorach danych, producenci będą mogli dostosowywać swoje łańcuchy dostaw do prognoz popytu i będą dysponować wiedzą, która wcześniej była dla nich nieosiągalna.To z kolei doprowadzi do zmiany nastawienia producentów, dla których dotychczas proces produkcji najczęściej zaczynał się w fabryce, a kończył w momencie wydania towaru z magazynu.Koncepcja "na czas" (just-in-time), stanowiąca część systemu produkcyjnego Toyoty, wejdzie na nowy poziom, w dużej mierze dlatego, że dzięki sztucznej inteligencji producent może zapytać "ale na czas czego?". Jakie wydarzenie lub jaka kombinacja wydarzeń powinny prowadzić do uzupełnienia zapasów? Może to być sygnał dotyczący popytu czy też spadek ceny surowca lub jednej z części urządzenia - może to być wszystko, a powiązanie może stać się widoczne dopiero po zastosowaniu sztucznej inteligencji.W badaniu przeprowadzonym przez IFS w listopadzie 2019 roku 40 proc. producentów stwierdziło, że planuje wdrożyć sztuczną inteligencję na potrzeby logistyki i planowania zapasów. Na następnym miejscu znalazło się planowanie produkcji i zarządzanie kontaktami z klientem - w każdej z tych dziedzin sztuczną inteligencję chce wdrożyć 36 proc. respondentów. Większość ankietowanych - 60 proc. - planuje dokonać tych inwestycji po to, aby zwiększyć produktywność.- Do końca 2020 roku z sieci 5G będzie korzystać więcej urządzeń produkcyjnych niż ludzi.Bernard Marr w magazynie Forbes zwraca uwagę na to, że dzięki sieci 5G możliwe będzie zastosowanie wielu innych technologii. Transmisja strumieniowa muzyki, filmów i programów telewizyjnych na urządzeniach mobilnych będzie tańsza, łatwiejsza i wolna od zakłóceń. Sieć 5G wywrze jednak większy wpływ na urządzenia wchodzące w skład zautomatyzowanych procesów przemysłowych niż na inteligentne urządzenia przeznaczone dla klientów indywidualnych."Te nowe technologie umożliwią wprowadzenie samochodów podłączonych do sieci i jazdę autonomiczną" - pisze Marr."Pozwolą także wdrożyć inteligentne miasta z połączoną logistyką, transportem i infrastrukturą, udoskonalenia w połączonej opiece zdrowotnej - od robotyki i technologii łańcucha bloków (blockchain) aż do urządzeń telemetrycznych do noszenia na sobie - a także przemysłowy Internet Rzeczy i inteligentne fabryki. Umożliwią też szersze wykorzystanie technologii rzeczywistości rozszerzonej, wirtualnej i połączonej" - dodaje.Przewiduję, że sieć 5G największy wpływ wywrze na automatyzację przemysłową. Ultraniskie opóźnienia oraz wszechobecna łączność zwiększą możliwości czujników na maszynach przemysłowych, pozwalając im komunikować się ze sobą oraz generować strumienie danych, które dzięki uczeniu maszynowemu otworzą nowe perspektywy obniżania kosztów i zwiększania wydajności.Chiny i Korea Południowa już pracują w tej sieci, a w przyszłym roku USA i Wielka Brytania prawdopodobnie poświęcą dużo czasu na to, aby im dorównać.Sprawniejsza komunikacja między maszynami dzięki sieci 5G nie tylko zwiększy wydajność, lecz także umożliwi automatyzację bardziej skomplikowanych modeli produkcyjnych, takich jak konfiguracja na zamówienie i produkcja na zamówienie.Dzięki dużej szybkości sieci 5G wysoki poziom automatyzacji, który wcześniej mógł być stosowany wyłącznie w długoterminowych, powtarzalnych procesach produkcyjnych, będzie możliwy również podczas produkcji wielowariantowej.Pozwoli to na tworzenie spersonalizowanych produktów, produktów dostosowanych do potrzeb poszczególnych regionów na skalę masową lub produktów o wysokim stopniu konfiguracji - a wszystko to przy mniejszym udziale człowieka niż obecnie.- Przechodzenie producentów z ich tradycyjnej pozycji na szarym końcu łańcucha wartości w stronę klienta wiąże się z globalnym trendem serwicyzacji, polegającym na tym, że firmy ukierunkowane na produkty dodają do nich usługi lub sprzedają produkty jako usługi na zasadzie subskrypcji.Już w 2018 roku dane IFS wskazywały na to, że 62 proc. producentów uzyskuje przychody z usług posprzedażnych - związane z częściami zamiennymi, serwisem gwarancyjnym czy proaktywnym zamawianiem usług. Aż 16 proc. respondentów stosowało kontrakty serwisowe z określonymi umowami o poziom usług (SLA), ale tylko 4 proc. producentów oferowało produkty jako usługi, czyli pełną serwicyzację.Oznacza to, że nawet jeśli producent sprzedaje produkt przez kanał dystrybucyjny, to może bezpośrednio świadczyć usługi wsparcia czy serwisu do tego produktu przez cały jego cykl eksploatacji.W ten sposób producent stosuje model firma-firma-konsument (business-to-business-to-consumer - B-2-B-2-C). Producenta łączy teraz z klientem relacja usługowa, która wygeneruje dużą część jego przychodów. Może on być odpowiedzialny za dostarczanie określonych rezultatów, a nie tylko samego produktu.- Na przykład jeden z naszych klientów jest producentem i sprzedawcą filtrów powietrza. Wcześniej robił to w standardowym modelu B-2-B. Jednak dzięki serwicyzacji przeszedł od sprzedaży filtrów powietrza, do sprzedaży czystego powietrza.Wspólnie ze swoimi klientami proaktywnie mierzy ich bieżącą jakość powietrza, ustanawia cele w tym zakresie, a następnie zarządza systemem filtracji w ten sposób, aby cele te realizować.Duża część tego procesu jest zautomatyzowana, ponieważ czujniki w urządzeniach monitorują jakość powietrza i mogą wysyłać techników serwisowych, zamawiać części zamienne lub przeprowadzać proces serwisowania oparty na konkretnych parametrach.Serwis prewencyjny to dla tej firmy jednak dopiero początek. W miarę jak analizy wielkich zbiorów danych stają się coraz prostsze, pojawiają się również o wiele większe możliwości zbierania informacji o tym, co się dzieje z jakością powietrza w konkretnych środowiskach.Przykłady można mnożyć. Baxi Heating, lider brytyjskiego rynku inteligentnych, niskoemisyjnych urządzeń grzewczych i urządzeń do dostarczania ciepłej wody (oraz klient IFS), sprzedaje teraz temperatury klientom końcowym, a nie palety maszyn kanałowi dystrybucyjnemu. Jego klienci określają docelową temperaturę, a Baxi pomaga im ją uzyskać.Rozpowszechnienie się modelu firma-firma-konsument poprawi obsługę klienta, ponieważ umożliwi bardziej bezpośrednią komunikację między producentem a konsumentem produktu.Model ten wywrze również korzystny wpływ na środowisko, gdyż liczba tworzonych produktów i ilość użytych w tym celu zasobów będą uzależnione wyłącznie od wymagań konkretnego zadania.