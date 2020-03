Sztuczna inteligencja i big data wspierają walkę z koronawirusem

Nie tylko laboratoria walczą z koronawirusem. Przydatnymi narzędziami są także sztuczna inteligencja i big data. Polska w statystykach dotyczących tych dziedzin co prawda nie wypada najlepiej, ale to może szybko się zmienić. Tak jak i styl pracy, która w najbliższym czasie w o wiele większym stopniu niż dotychczas będzie realizowana przez internet. Czy globalna sieć może w ten sposób zostać nadmiernie przeciążona?

Big data po polsku

Praca idzie do sieci

Sztuczna inteligencja i analityka są dziś wykorzystywane na każdym etapie opracowywania, produkcji i dystrybucji szczepionek. Dzięki analizie danych pochodzących z badań klinicznych możliwe jest stwierdzenie, czy są one bezpieczne i odpowiadają określonym normom medycznym. AI umożliwia również monitorowanie występowania niepożądanych skutków ubocznych.Gdy szczepionki trafią do placówek medycznych, analityka pozwala zarządzać ich terminami ważności oraz dystrybucją. Szacuje się, że tylko u jednego na 20 zainfekowanych pacjentów zostaje zdiagnozowany koronowirus 2019-nCoV. Oznacza to, że najtrudniejszy etap walki z wirusem wciąż jest jeszcze przed nami. Niezbędne będzie stworzenie skutecznej szczepionki, która przyczyni się do zmniejszenia liczby zakażeń.Analityka dużych zbiorów danych, czyli big data jest dziś istotna nie tylko w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. To od niej zależą w dużej mierze postępy w rozwijaniu sztucznej inteligencji. Choćby uczenie maszynowe, polega ono przede wszystkim na przerabianiu dużych ilości danych. Im jest ich więcej, tym łatwiej o technologiczne postępy. Jest to o tyle istotne, że cały świat pracuje nad przejściem na wyższy poziom AI. Dziś operujemy bowiem głównie na algorytmach sprzed kilkudziesięciu lat, które w ostatnich latach dostały wsparcie ze strony powszechnej cyfryzacji i znacznego zwiększenia dostępnych mocy obliczeniowych.- Zerwaliśmy pewne nisko wiszące owoce, implementując z sukcesem sztuczną inteligencję, taką jak ją wymyślono na uczelniach światowych w latach 60., 70. Co więcej, dzięki chmurze obliczeniowej to jest bardzo zdemokratyzowany dorobek, każdy kto ma dobry pomysł na inteligentną usługę lub produkt ma szansę go zrealizować i udostępnić w skali globalnej - mówi Borys Stokalski, prowadzący firmę doradczą R3think, były prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.Jego zdaniem, Polska ma całkiem realne szanse, by odegrać istotna rolę w dalszych pracach nad sztuczną inteligencją.- Jednocześnie, te nisko wiszące owoce „nakręciły” naszą wyobraźnię i oczekiwania powyżej możliwości obecnej generacji rozwiązań AI. Stąd duża motywacja, żeby dyscyplina sztucznej inteligencji rozwijała się dalej. Coraz większy realny udział polskich naukowców w światowym obiegu daje nam szansę zacząć wyścig ku kolejnej generacji rozwiązań AI mniej więcej z równego poziomu z innymi rozwiniętymi krajami. Taka aspiracja wcale nie jest oderwana od rzeczywistości - uważa Borys Stokalski.W pierwszej kolejności powinniśmy jednak zadbać o to, by analiza big data była u nas możliwie powszechna. Polska na razie nie należy bowiem do liderów analityki danych. Według danych Eurostatu pod względem analizy big data plasujemy się na 21. miejscu na 28 sklasyfikowanych krajów (jeszcze z Wielką Brytanią). W 2018 roku w jakikolwiek sposób z big data korzystało u nas 8 proc. firm zatrudniających co najmniej 10 osób. Stawia to nas poniżej unijnej średniej, która wynosiła 12 proc. Z kolei przodująca w zestawieniu Malta osiągnęła wynik na poziomie 24 proc.- Polscy przedsiębiorcy z tematyką big data radzą sobie w bardzo umiarkowany sposób - przyznaje Stanisław Bochnak, strateg ds. biznesowych firmy VMware Polska, dostawcy oprogramowania dla firm.- Jeszcze 10 lat temu na całym świecie było około 52 mln aplikacji. Dzisiaj jest ich już ponad 335 mln, a wciągu najbliższych pięciu lat dobijemy do prawie miliarda. Te wskaźniki najdobitniej pokazują, że rozwój technologii doprowadził do rozkwitu cyfrowego życia, którego głównym paliwem są dane - dodaje.Kontekst unijny jest tylko wycinkiem globalnego technologicznego wyścigu. Co więcej, Unia Europejska ma na polu analizy danych pewne istotne ograniczenia, zwłaszcza gdy porówna się ją do Chin. Tam od listopada 2016 roku działa choćby system scoringu społecznego, który na podstawie m.in. czynników finansowych, społecznych, politycznych i prawnych, ocenia wiarygodność obywateli. Nieopłacona grzywna, spóźnienie z ratą kredytu, a nawet znajomość z niepożądaną osobą mogą mieć wpływ na późniejsze możliwości podróżowania czy wzięcia kredytu.Cały system może działać właśnie dzięki analizie big data i stosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji. Chińscy naukowcy zyskują przy okazji wielkie zbiory danych, do których nie mają dostępu ich koledzy.Być może Unia Europejska powinna więc pomyśleć o pewnej liberalizacji korzystania z danych osobowych. - Stoimy przed wyzwaniem, jak w ogóle zrównoważyć ochronę podstawowych praw, których nie chcielibyśmy się pozbywać, bo dają nam poczucie bezpieczeństwa i wolności osobistej z tworzeniem przestrzeni do innowacji - uważa Borys Stokalski.Dotychczasowa praktyka Brukseli nie wskazuje jednak, by coś takiego miało nastąpić. Przykładem są choćby wprowadzone niedawno regulacje RODO.- Nie jesteśmy w stanie wprowadzić u nas takiego eksperymentu jak sieć scoringu społecznego w Chinach. Trzeba się raczej z tym pogodzić, że takiej ilości danych pozwalających testować i weryfikować różnego rodzaju mechanizmy, nikt inny nie pozyska - ocenia Borys Stokalski.- Musimy uważać, żeby idea human oriented AI nie spowodowała, że zrobimy sobie to, co się stało w Anglii z prawem chorągiewkowym w XIX wieku - przestrzega Borys Stokalski.Tam, de facto, żeby chronić interesy lobby tradycyjnego biznesu transportowego, sprowadzono w pewnym momencie możliwość stosowania samochodów. Przed każdym takim pojazdem musiał biec mężczyzna z chorągiewką. To zahamowało rozwój nowoczesnej motoryzacji na ulicach Anglii - kraju, który wcześniej wykreował choćby rewolucję przemysłową i transport kolejowy.To swoiste memento dla krajów wysoko rozwiniętych pokazujące, że przewagi technologiczne nie są dane raz na zawsze i że nadmierne regulacje prawne mogą szkodzić rozwojowi gospodarczemu.W dużych aglomeracjach kolejne firmy zamykają swoje siedziby i decydują się na pracę zdalną ze względu na zagrożenie spowodowane koronawirusem. Spotkania przenoszą się więc całkowicie do świata technologii, co dotychczas było trendem, a dziś stanowi już konieczność. Jednak nie we wszystkich branżach takie rozwiązanie ma prawo bytu.W życie weszła już specustawa dotycząca koronawirusa, w myśl której pracodawca może skierować pracownika na obowiązkową pracę zdalną w ramach działań prewencyjnych. Coraz częściej jednak to sami pracownicy domagają się wykonywania obowiązków z domu.Przechodzenie na pracę z domu może spowodować zwiększone zapotrzebowanie na usługi sieciowe i transfer danych. Operatorzy telekomunikacyjni uspokajają jednak, że nie ma zagrożenia, żeby nagle na łączach miało zabraknąć internetu.- Nie powinniśmy się bać, że nagle zabraknie nam przepustowości. Nie mam sygnałów od kolegów ze sprzedaży, żeby działo się w tej chwili coś nadzwyczajnego - mówi Tomasz Matwiejczuk, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej w Grupie Polsat, który odpowiada m.in. za komunikację korporacyjną Cyfrowego Polsatu i Polkomtela.Zastrzega jednak, że za wcześnie jest mówić o dalekosiężnych skutkach pojawienia się koronawirusa, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna.- Na razie, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszej sieci, nie zauważyliśmy niczego ponadstandardowego - zapewnia z kolei Wojciech Jabczyński, rzecznik prasowy Orange.Bo też tak naprawdę czynności związane z praca zdalną zwykle znacznie mniej obciążają sieć niż np. prywatne korzystanie ze streamingu wideo w jakości 4K.- Duże transfery danych są przede wszystkim związane z dostępem do multimediów czy transmisją wideo. Jakiś dyskomfort związany z większymi opóźnieniami może czasem dotykać graczy online. Większe natężenie maili czy instant messagingu realnie nie wpłynie na przepustowość sieci telekomunikacyjnych. Nawet w przypadku wideokonferencji zwykle nie ma specjalnego nacisku na jakość obrazu, a w razie problemów przechodzi się po prostu na połączenia głosowe i to zwykle wystarcza - uspokaja Borys Stokalski.