Sztuczna inteligencja narysowała pierwszą w Japonii mangę

Na początku marca na półki sklepowe w Japonii trafiła manga pod tytułem „Cyberpunk: Peach John”. Tym, co wyróżnia ten komiks od tysięcy innych jest fakt, że wykorzystane w nim grafiki zostały w całości wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

Autorem głośnej mangi jest osoba ukrywająca się pod pseudonimem Rootport. To on wymyślił scenariusz komiksu, lecz nie narysował jednak ani jednego z kadrów. Wszystkie grafiki zostały wykreowane przez program Midjourney. Jest to wyspecjalizowany generator obrazów, które powstają na podstawie wprowadzonych przez użytkownika opisów tekstowych. Dzięki jego wykorzystaniu Rootport stworzył ponad 100 stronicową mangę w zaledwie 6 tygodni. Przy użyciu tradycyjnych metod czas ten wyniósłby zapewne około roku.

Czy sztuczna inteligencja zastąpi artystyczne zawody?

Midjourney to program, który został opracowany w Stanach Zjednoczonych i po swojej premierze w zeszłym roku zaczął gwałtownie zyskiwać na popularności. Rootport tworzył grafiki wprowadzając do programu odpowiednie opisy, które z czasem doskonalił, tak aby sztuczna inteligencja wygenerowała obraz jak najbardziej zbliżony do jego wyobrażeń. Autor następnie filtrował otrzymane efekty i wybierał te, które najlepiej pasowały do umieszczenia w kadrze komiksu. „Cyberpunk: Peach John” w całości powstała w kolorze, co wyróżnia ją na tle tradycyjnych, czarno-białych mang.

Wydanie komiksu wykreowanego w całości przez sztuczną inteligencję stawia pytania o przyszłość zawodu mangaki i pozostałych twórców. Autorzy komiksów jednak uspokajają. Twierdzą, że o ile programy takie jak Midjourney mogą pomóc w tworzeniu szaty graficznej dzieła, nie wykreują równie ciekawej fabuły, co człowiek. Przemyślana i dobrze napisana historia jest podstawą udanej mangi, podkreślają. Tworzenie sztuki przez AI generuje także inne pytania, np. o kwestie związane z prawami autorskimi, ponieważ tego rodzaju programy przy kreowaniu swoich prac wykorzystują bazy już istniejących obrazów.

Wydanie w Japonii mangi stworzonej przez sztuczną inteligencję po raz kolejny podnosi kwestię możliwego zastąpienia zawodów artystycznych przez AI. Programy takie jak Midjourney czy DALL-E 2 sprawiają, że wystarczy przygotować jedynie krótki opis, aby uzyskać interesujące dzieło. Eksperci twierdzą, że o ile takie rozwiązania mogą wspierać artystów, na pewno ich nie zastąpią. Przyszłość pokaże jak bardzo tego rodzaju sztuka rozgości się w naszej codzienności.

