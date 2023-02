Sztuczna inteligencja odkryła nieznany dramat Lope de Vegi

Nieznany dramat barokowego pisarza Feliksa Lope de Vegi został odnaleziony w archiwum hiszpańskiej Biblioteki Narodowej - informuje CNN. Za odkryciem stoi sztuczna inteligencja.

Odnalezienie nieznanego dramatu zawdzięczamy naukowcom z uniwersytetów w Wiedniu i Valladolid. Wykorzystali umiejętności sztucznej inteligencji do transkrypcji i analizy anonimowych rękopisów z bibliotecznego archiwum.

Algorytm sprawdzał również każdy z 1300 badanych manuskryptów pod kątem wyboru słów używanych przez pisarzy. Tą drogą ustalono, że dramat "Francuzka Laura" został napisany przez Lope de Vegę. Dobór słów zastosowanych przez autora "Francuzki" był zdaniem ekspertów charakterystyczny tylko dla de Vegi, a nie dla "pozostałych 350 dramaturgów, którzy byli częścią badania."

Następnie eksperci wykorzystali tradycyjne metody badań filologicznych, aby ostatecznie potwierdzić ustalenia algorytmu.

"Francuzka Laura" jest niezwykłą sztuką, z dramatyczną siłą, której można się spodziewać od dojrzałego Lope de Vegi" - podkreślili eksperci biblioteki. Ich zdaniem utwór powstał na kilka lat przed śmiercią pisarza, który zmarł w 1635 roku.

Lope de Vega (Felix Lope de Vega y Carpio) to jeden z najważniejszych przedstawicieli literatury "Złotego Wieku", twórca dramatu narodowego, tzw. komedii hiszpańskiej. Był płodnym autorem - spod jego pióra miało wyjść 2000 dramatów, jednak do naszych czasów przetrwał tylko co czwarty z nich.