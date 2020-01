Sztuczna inteligencja pomoże zbierać datki na dobroczynność

Start-up Gravyty chce pomóc organizacjom dobroczynnym w zbieraniu pieniędzy. Firma pozyskała 21 mln dolarów na założenie internetowej platformy, korzystającej ze sztucznej inteligencji (AI), która ma pomóc organizacjom w skuteczniejszym docieraniu do darczyńców.

Amerykańska platforma Gravyty na podstawie informacji o darczyńcach, będzie wysyłała do nich wiadomości o zbiórkach pieniędzy w najbardziej odpowiednim dla nich terminie np. wtedy, kiedy wiadomo, że są oni dostępni.

AI będzie mogła także pisać spersonalizowane wiadomości do darczyńców - algorytm będzie w stanie nauczyć się odpowiedniego tonu i stylu wiadomości, a także zidentyfikować najważniejszych ofiarodawców i traktować ich priorytetowo. Gravyty, na podstawie obserwacji zachowania odbiorców, będzie także w stanie przygotować dotyczące ich wytyczne np. to do kogo lepiej zadzwonić, z kim warto się spotkać a do kogo należy wysłać wiadomość. Program znając lokalizację ofiarodawców będzie mógł również zaproponować najdogodniejsze miejsca na zorganizowanie spotkania z nimi. Także organizatorzy zbiórek będą otrzymywali regularne rekomendacje odnośnie podróży do miejsc, gdzie mogą spotkać się z darczyńcami.

Statystyki pokazują, że organizacje dobroczynne wysyłają swoim subskrybentom średnio trzy newslettery miesięcznie i dwie prośby o wsparcie. Szacuje się, że w samych Stanach Zjednoczonych na 1 tysiąc wysłanych maili z prośbą o pomoc udaje się zebrać jedynie 42 dolary.