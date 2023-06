Sztuczna inteligencja pozwala nieźle zarobić na nowojorskiej giełdzie

Wall Street ma wiele powodów do zmartwień - recesję i wojnę w Europie, podwyżki stóp procentowych, inflację i słabnącą gospodarkę USA. Ale jest jeden czynnik, który utrzymuje w inwestorów w optymizmie. To sztuczna inteligencja - podaje w najnowszej analizie CNN.

W zeszły czwartek indeks S&P 500 wszedł w hossę - wzrost o 20 proc. w stosunku do ostatnich minimów. Zdaniem Bank of America do aktywności skłonił inwestorów jeden czynnik: zainteresowanie sztuczną inteligencją.

Rynek napędzało kilka spółek technologicznych o megakapitalizacji: Alphabet, Meta, Apple, Amazon i Nvidia. Właśnie dlatego zaawansowany technologicznie Nasdaq (+27 proc.) i S&P 500 (+12 proc.) są w tym roku znacznie wyższe niż Dow Jones Industrial Average (+2 proc.). - Zwroty z pięciu wymienionych wyżej spółek technologicznych w tym roku są największe, jakie widzieliśmy w ciągu ostatnich dwóch dekad - powiedział Matt Bartolini, szef badań SPDR Americas w (fundusze giełdowe) w State Street Global Advisors. W tym roku akcje Nvidii wzrosły o 165 proc., Mety o 120 proc, a Apple'a, Amazona i Alphabeta o około 40 proc.

Między deklaracjami stosowania AI a rzeczywistością

Matt Bartolini w rozmowie z CNN, zwrócił uwagę na to, że z jednej strony wiele firm twierdzi, że pracuje w przestrzeni sztucznej inteligencji, z drugiej inwestorzy nie mają jak tego zweryfikować.

- To najtrudniejsza rzecz do zrobienia. Często obserwujemy to podczas technologicznych szaleństw na giełdzie. Firma zajmująca się mrożoną herbatą z Long Island zmieniła nazwę na Long Island Blockchain i jej akcje wzrosły o 200 proc. Pets.com wypłynął w boomie internetowym. To piosenka stara jak świat. Jeśli spojrzy się na ostatnie wyniki spółek z S&P 500, wzmianki o sztucznej inteligencji były wszędzie. Tak więc do pewnego stopnia jest to tylko modne słowo, którego firmy używają, aby zyskać rozgłos i tchnąć odrobinę optymizmu w inwestorów - powiedział Matt Bartolini.

Mimo to, zdaniem analityka, nie mamy jeszcze do czynienia z bańką giełdową.

- Nie mówię, że nie będziemy mieć, ale myślę, że na razie cały czas czuć powściągliwość inwestorów - stwierdził Mat Bartolinii.

Średnio pojedyncze inwestycje gorsze wyniki niż średnia sektorowa

Na co powinni zwracać dziś uwagę zainteresowani inwestowaniem w AI? - pyta CNN.

- Jeśli chce się wejść do branży sztucznej inteligencji, naprawdę łatwo jest znaleźć właściwy motyw przewodni, ale niekoniecznie dokonać niewłaściwego wyboru akcji. Kupujesz akcje półprzewodników, ponieważ myślisz, że będzie to strzał w dziesiątkę, ale być może firma ma problem z księgowością. Dlatego zamiast kupować akcje pojedynczych firm, prowadzimy dyskusje z inwestorami na temat wykorzystania skoncentrowanych ekspozycji branżowych, które pozwalają na dywersyfikację ryzyka. Średnio pojedyncze inwestycje osiągają gorsze wyniki niż średnia sektorowa - stwierdził ekspert.