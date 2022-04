Sztuczna inteligencja staje się wyzwaniem na polu edukacji

Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego, nieustannie rośnie. Dla przyszłości gospodarki coraz większe znaczenie ma ich odpowiednie kształcenie oraz budowanie przyjaznego środowiska dla ich rozwoju, także biznesowego. Temu między innymi będzie poświęcona debata „Sztuczna inteligencja”, która 25 kwietnia zostanie zorganizowana na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Nie ma rozwoju sztucznej inteligencji bez posiadania odpowiednio wykształconych kadr.

W sprawie zapewnienia odpowiedniego potencjału intelektualnego dla rozwoju AI sporo w ostatnim czasie robi jeden z gości Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach - ośrodek badawczo-rozwojowy IDEAS NCBR.

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach zostanie zorganizowany w dniach 25-27 kwietnia.

Według raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tylko do 2025 r. w naszym kraju będziemy ich potrzebować co najmniej 200 tys. Do tego czasu wartość globalnego rynku AI wzrośnie do przeszło 190 mld dolarów, a rozwiązania na niej oparte wdroży aż 97 proc. największych międzynarodowych firm.

Brak takich specjalistów to olbrzymia luka, która wymaga zagospodarowania. Dlatego tak istotne jest stworzenie im lepszych możliwości rozwoju na swoich uczelniach. Pomoże to nie tylko przeciwdziałać narastającemu w naszym kraju zjawisku brain drain czyli odpływu talentów, ale ma też sprawić, że na krajowym rynku pojawi się więcej kompetentnych osób wpływających na cyfrową gospodarkę Polski.

Istotne kroki w tym względzie podejmuje IDEAS NCBR, ośrodek badawczo-rozwojowy założony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, który będzie jednym z gości Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Politechnika Wrocławska stała się właśnie częścią unikalnego projektu wspierającego kształcenie specjalistów z zakresu AI. Dzięki współpracy z IDEAS NCBR młodzi naukowcy otrzymają m.in. dodatkowe wsparcie mentorskie oraz stypendia na prowadzenie swoich badań.

Zawarte właśnie porozumienie między Szkołą Doktorską Politechniki Wrocławskiej a IDEAS NCBR ma sprawić, że młodzi naukowcy, otrzymają lepsze warunki do prowadzenia swoich badań w takich obszarach jak: uczenie maszynowe, inteligentne kontrakty, robotyka, blockchain czy uczące się struktury danych.

Szkoła Doktorska działa na Politechnice Wrocławskiej od 2019 r. Obecnie kształci się w niej 493 osób. Już prawie setka spośród nich realizuje na uczelni – tak istotne z punktu widzenia gospodarki – doktoraty wdrożeniowe. Teraz dzięki umowie z IDEAS NCBR zwiększy się liczba doktorantów przyjętych na uczelnię w obszarach związanych z szeroko pojętą sztuczną inteligencją.

Czekają na nich specjalne stypendia, ale nie tylko. Młodzi naukowcy, którzy jesienią 2022 r. rozpoczną naukę w Szkole Doktorskiej Politechniki Wrocławskiej, otrzymają także szansę zatrudnienia w IDEAS NCBR i realizowania tam swoich prac badawczych bezpośrednio związanych z tematyką ich doktoratu.

- To w połączeniu ze wsparciem stypendialnym zapewni naszym doktorantom stabilną sytuację finansową - mówi prof. Krzysztof Walkowiak, dziekan Szkoły Doktorskiej Politechniki Wrocławskiej. - Otrzymają też merytoryczne wsparcie ze strony ekspertów IDEAS NCBR, co pozwoli im podnieść poziom realizowanych przez siebie badań naukowych.

Czas na ważną debatę o sztucznej inteligencji

Politechnika Wrocławska jest już kolejną uczelnią, po Uniwersytecie Jagiellońskim, Politechnice Łódzkiej, Politechnice Białostockiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej, która nawiązała taką współpracę z IDEAS NCBR.

- Sztuczna inteligencją ma obecnie zastosowanie właściwie we wszystkich sektorach gospodarki. Nowe pokolenie informatyków to już nie tylko eksperci w swojej dziedzinie, ale również osoby, które potrafią pracować w interdyscyplinarnych zespołach, znają się na kwestiach biznesowych takich jak finansowanie projektów badawczych czy własność intelektualna. Wyposażeni w takie kompetencje młodzi naukowcy, po zakończeniu naszego programu, będą mogli przekazać swoją wiedzę dalej, zastosować w tworzonych przez siebie spółkach spin off lub spin out - mówi dr hab. Piotr Sankowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, prezes IDEAS NCBR.

- Jesteśmy przekonani, że wspólnie z uczelniami będziemy kształcić pokolenie innowatorów, którzy umocnią naszą pozycję na globalnej mapie AI - dodaje naukowiec, który na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach weźmie udział w sesji zatytułowanej „Sztuczna inteligencja”, która zostanie zorganizowana 25 kwietnia o godzinie 14.30.

Prócz Piotra Sankowskiego uczestnikami debaty o sztucznej inteligencji będą na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach: Katarzyna Bilewska, partner w kancelarii Dentons, Marcin Gajdziński, country manager i technology country leader na Polskę i kraje bałtyckie w firmie IBM, Jarosław Królewski, prezes firmy Synerise, Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, z Katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, prorektor uczelni ds. współpracy z zagranicą i ESR oraz Michał Wiśniewski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Europejski Kongres Gospodarczy to okazja do spotkań na szczycie oraz przeprowadzenia konstruktywnych dyskusji dotyczących europejskiej gospodarki. Łącznie w dniach 25-27 kwietnia odbędzie się ponad 150 paneli dyskusyjnych, w drugim dniu wydarzenia nawet 16 sesji równocześnie.