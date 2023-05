Sztuczna inteligencja w inwestowaniu. Uzupełnienie analizy czy konkurencja dla doradców?

Co sztuczna inteligencja może wnieść do świata inwestorów? Czy okaże się narzędziem wspomagającym pogłębioną analizę czy realnym zagrożeniem dla pracy analityków i doradców inwestycyjnych?

Sztuczna inteligencja jako narzędzie wspomagające podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych może tworzyć skuteczne modele predykcyjne.

Integracja sztucznej inteligencji w branży inwestycyjnej może potencjalnie zautomatyzować więc niektóre zadania wykonywane dotychczas przez człowieka.

Czy może ona zatem być rozpatrywana jako zagrożenie, czy może otworzy wiele nowych możliwości rozwoju dla analityków i doradców, którzy będą mogli zacieśnić swoją bezpośrednią współpracę z klientem?

Korzystanie z kombinacji modeli sztucznej inteligencji, własnego osądu i innych źródeł informacji daje inwestorom elastyczność i pewność w podejmowaniu decyzji, symulowaniu różnych scenariuszy rynkowych, a nawet ograniczaniu poziomu ryzyka związanego z niektórymi inwestycjami. Modele AI mogą przyczynić się do realizacji celu inwestora, jakim jest poprawa wyników portfela, jeśli są wykorzystywane w rozsądny sposób, wskazują analitycy eToro.

Należy jednak pamiętać, że poleganie na przewidywaniach dokonanych przez sztuczną inteligencję bez korzystania z dodatkowych źródeł może okazać się zgubne dla poprawy efektywności strategii inwestycyjnej.

Analiza danych jako wsparcie inwestycyjnej działalności człowieka

Dodanie sztucznej inteligencji do zestawu narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji inwestycyjnych ma na celu zapewnienie obliczonego zestawu spostrzeżeń i prognoz.

- Różne podejścia do machine learning (uczenie maszynowe - przyp. red.) mogą być stosowane w wielu aspektach strategii inwestycyjnej. Na przykład mogą pomóc w analizie raportów spółek, wiadomości i strumieni mediów społecznościowych, chociażby w celu zidentyfikowania kluczowych sektorów lub spółek, na których należy się skupić. Inne algorytmy machine learning mogą pomóc w modelowaniu predykcyjnym, by ułatwić podejmowanie świadomych decyzji dotyczących punktów wejścia i wyjścia - opowiada Heloise Greeff, założycielka Greeff Invest, praktykująca inwestowanie za pomocą danych, której portfel jest jednym z najczęściej kopiowanych na świecie.

Dodaje, że uwzględnienie porad sztucznej inteligencji pozwala inwestorom objąć dogłębną i szeroką analizę, która byłaby możliwa tylko dzięki dużemu zespołowi.

Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do analizowania ogromnych ilości raportów o zyskach, bilansów oraz innych wiadomości i nastrojów finansowych. Może to pomóc w identyfikacji potencjalnych możliwości inwestycyjnych.

Algorytmy mogą okazać się także pomocne w automatyzacji analizy technicznej, w celu identyfikacji wzorców i przewidywania przyszłych ruchów rynkowych.

Czy sztuczna inteligencja stanowi zagrożenie dla analityków i doradców inwestycyjnych?

Podejścia inwestycyjne oparte na sztucznej inteligencji mogą poprawić dokładność zarówno analizy technicznej, jak i fundamentalnej, aby wspierać ludzką ocenę i intuicję. Sztuczna inteligencja nie powinna stanowić jednak zagrożenia dla analityków czy doradców.

- Zamiast być postrzegana jako zagrożenie dla wyżej wymienionych zawodów, powinna być wykorzystywana w połączeniu z nimi, ponieważ najlepsze decyzje są podejmowane na podstawie danych z wielu źródeł. Ponadto, zastępując powtarzalne zadania, sztuczna inteligencja może zwolnić czas dla tych ról na wykonywanie innych zadań, jak zarządzanie klientami - czytamy w raporcie eToro.

Według danych eToro, rynek sztucznej inteligencji ma wzrosnąć z 21,5 mld dolarów w 2018 roku do 190,6 mld dolarów do 2025 r.oku, co oznacza roczną stopę wzrostu na poziomie 38 procent.