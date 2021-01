Sztuczna inteligencja w Polsce ma służyć gospodarce i administracji

Sztuczna inteligencja w Polsce ma służyć krajowej gospodarce i administracji - ocenił sekretarz stanu w KPRM Marek Zagórski podczas wtorkowej konferencji poświęconej polityce rozwoju sztucznej inteligencji (AI) w Polsce. Dokument przyjęła już Rada Ministrów.

Dokument jest według Zagórskiego efektem rozpoczętych dwa lata temu prac, których inauguracją było powołanie specjalnej grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji. "To dokument kierunkowy, który pozwoli w sposób usystematyzowany wspierać rozwój sztucznej inteligencji w szerokiej definicji, obejmującej różne, szczegółowe technologiczne rozwiązania" - wyjaśnił minister. Jak podkreślił, "zaczęliśmy tę pracę po to, aby uczestniczyć w globalnym, a przede wszystkim europejskim procesie".

Sztuczna inteligencja może według szacunków zespołu ds. cyfryzacji pomóc zwiększyć dynamikę polskiego PKB nawet o 2,65 pp. w każdym roku. Do 2030 roku dzięki rozwiązaniom z tego zakresu może zostać zautomatyzowanych nawet 49 proc. czasu pracy, co przełoży się na powstanie nowych, lepiej płatnych stanowisk. Polska dzięki sztucznej inteligencji chce również - według ministra - zwiększać wartość rodzimych technologii w globalnych łańcuchach dostaw i budować świadome społeczeństwo zdolne do wykorzystania w pełni trwającej rewolucji informatycznej.

Zagórski zaznaczył, że w międzynarodowych rankingach Polska jest wysoko oceniana i określana jako "digital challenger", czyli kraj szybko i sprawnie wykorzystujący cyfrową transformację. Aż 33 proc. polskiego społeczeństwa to według Zagórskiego tzw. klasa kreatywna, a 110 tys. osób rocznie kończy techniczne kierunki studiów. Ponadto niemal 46 proc. krajowej gospodarki opiera się na przepływie danych elektronicznych. Polityk zaznaczył zarazem, że jako społeczeństwo Polacy mają niższe zaufanie do rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, niż np. Czesi czy Węgrzy. Niska jest również liczba publikacji i cytowań polskich naukowców pracujących w tym obszarze.

Najważniejszym aspektem polityki rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce jest określenie wymiarów i kierunków działań dla prac związanych z rozwojem tej technologii. Wymiary te to: współpraca europejska i pozaeuropejska w ramach kierunku międzynarodowego; kierunek etyczny obejmujący działania na rzecz zachowania godności ludzkiej i odpowiedzialności wobec człowieka; wymiar prawny, czyli budowa definicji i przeciwdziałanie nadaniu sztucznej inteligencji osobowości; praca nad standardami technicznymi i organizacyjnymi, czyli uznawaniem certyfikatów, interoperacyjnością, normami i standardami dla zarządzania danymi.

Sekretarz stanu w KPRM podkreślił, że dokument określający polską politykę względem sztucznej inteligencji będzie się zmieniał, gdyż sama dziedzina rozwija się bardzo dynamicznie.