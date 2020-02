Sztuczna inteligencja w Polsce potrzebuje miliardów złotych

Prace nad polską strategią rozwoju sztucznej inteligencji wejdą wkrótce w nową fazę. Na razie wiadomo, że musimy być gotowi na wydanie blisko 10 mld zł w ciągu kilku lat. Rządowi stratedzy przekonują jednak, że warto. Planowana data oficjalnej wersji "Polityki rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce” to 19 lutego 2020 r.

Bodziec dla gospodarki

Wykorzystać dane

Instytucjonalne puzzle

Co więcej, zainteresowanie polskich firm cyfryzacją działalności na razie jest dość umiarkowane, a z danych przytoczonych w projekcie wynika, że w przypadku polskiej gospodarki sztuczna inteligencja miała dotychczas 10-krotnie mniejszy udział w tempie wzrostu gospodarczego w stosunku do średniej globalnej.Autorzy opracowania podkreślają, że od aktywnego udziału w rozwoju sztucznej inteligencji w dużej mierze zależy suwerenność gospodarcza Polski."Polska, aby zachować zdolność do suwerennego tworzenia warunków dla odpowiedzialnego rozwoju, budowania dobrobytu obywateli oraz świadomego postępu technologicznego musi inwestować w rozwój sztucznej inteligencji. W przeciwnym wypadku straci szanse i potencjał kreowania rozwoju na swoich warunkach, stając się głęboko zależna od rozwiązań dostarczanych przez zewnętrzne otoczenie gospodarcze. Istnieje ryzyko, że AI włączona w światową sieć teleinformatyczną przetransferuje bogactwo lub generowaną lokalnie wartość dodaną do tych krajów lub organizacji ponadgranicznych, które będą potrafiły ją budować i kontrolować najsprawniej" - czytamy w projekcie.Wdrażanie sztucznej inteligencji oznacza też mocny bodziec dla gospodarki. Międzyresortowy zespół wyliczył, że w praktyce dzięki AI możemy osiągnąć do 2030 roku poziom PKB taki, jaki bez AI mielibyśmy dopiero na przełomie 2034 i 2035 roku. Oznacza to, że dzięki inwestycji w sztuczną inteligencję możemy osiągnąć ten poziom PKB około 5 lat szybciej.Polska ma jednak również niemały potencjał do spożytkowania. Według autorów opracowania sprzyja nam to, że rodzima gospodarka opiera się na gałęziach bardzo podatnych na korzyści wynikające ze zastosowania AI. Do priorytetowych sektorów zaliczyli: przemysł, medycynę, transport i logistykę, rolnictwo i energetykę. Ponadto w drugiej kolejności wymienili: administrację państwową, handel i marketing, budownictwo oraz cyberbezpieczeństwo.Jak szacują autorzy dokumentu, dla priorytetowych sektorów gospodarki korzyści z wdrażania AI to około 1,47 proc. PKB, natomiast dla kolejnych to dodatkowe 1,18 proc. PKB.- Na pewno duży potencjał tkwi w agregowaniu i wykorzystaniu danych publicznych, szczególnie z obszaru zdrowia. Telemedycyna i bioinformatyka są bardzo cenne już dzisiaj i będą się szybko rozwijać. Żeby móc zastosować sztuczną inteligencję w obszarze zdrowia, trzeba mieć najpierw duże bazy danych, a te w dużej mierze istnieją już dziś w zasobach publicznych. Optymizmem napawa to, że obecnie administracja rządowa jest otwarta na to, żeby te dane były przetwarzane i wykorzystywane dla dobra pacjentów - komentuje Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.Jak każda technologia przełomowa, sztuczna inteligencja, aby dochodziło do szybkiego jej upowszechnienia, wymaga nie tylko dużego wysiłku badawczo-rozwojowego, ale także dostępności niezbędnych kwalifikacji. Podstawą do budowy gospodarki opartej na AI jest kształcenie kadr."Bez kształcenia dużej liczby specjalistów tworzących i wykorzystujących przełomowe formy uczenia maszynowego, a także przebudowania organizacji tak, aby mogły one je wykorzystać, administracja publiczna popadać będzie w organizacyjną niewydolność, uczelnie zamieniać będą się w skanseny, a firmy gwałtownie tracić konkurencyjność i udział w rynku, zaś społeczeństwo straci możliwość rozumienia zmian technologicznych i uczenia się nowych kompetencji" - czytamy w rządowym projekcie.Drugą istotną rzeczą jest odpowiednio wysokie nasycenie administracji i gospodarki danymi. Algorytmy sztucznej inteligencji uczą się bowiem na dużych zestawach danych. To paliwo dla ich rozwoju. Bez danych możliwość stosowania inteligentnych algorytmów w gospodarce staje się bardzo ograniczona.Chodzi więc o to, by tak naprawdę wszystkie zjawiska miały swoją reprezentację w cyfrowym świecie."W polskich realiach oznacza to zatem, że rozwój sztucznej inteligencji wymaga przede wszystkim dużych inwestycji w cyfrową infrastrukturę zbierania wysokiej jakości danych (rozmaite czujniki), przechowywania ich (bazy danych, rejestry), integrowania (platformy chmurowe, standaryzacja API) oraz udostępniania (otwieranie danych lub dzielenie się danymi) i przesyłu (światłowody, łączność 5G)" - czytamy.Inwestycje takie mają umożliwić wykorzystanie potencjału komputerów dużej mocy obliczeniowej i uzyskanie wartości dodanej."Zarządzanie danymi w organizacji, pozyskiwanie nowych technologii, integrowanie ich z istniejącymi oraz budowa nowych procesów organizacyjnych, a także przystosowywanie kompetencji pracowników do nowych uwarunkowań są więc kluczowe. Jednak o ile w sektorze prywatnym to dostosowanie dokona się w ramach rywalizacji rynkowej, to brak inwestycji w te kompetencje w sektorze publicznym będzie rzutować negatywnie na całość potencjału gospodarki i jakość usług publicznych" - napisali autorzy opracowania.W związku z powyższym spodziewane jest powstanie ogromnego popytu na zdobywanie nowych kwalifikacji przez osoby dorosłe oraz zwiększony nacisk na zmiany w edukacji młodzieży, szczególnie szkolnictwa zawodowego.Według autorów opracowania ambicją Polski powinno być znalezienie się w gronie 20-25 proc. najlepszych ośrodków budowania AI na świecie. Jak oceniają, w naszym kraju już dziś istnieje potencjał intelektualny i biznesowy, by do 2025 roku powstało ponad 700 firm zajmujących się sztuczną inteligencją.Zakładają też, że kraje, które przyjęły lub przyjmą polityki strategicznego rozwoju AI, osiągną dynamikę wzrostu w przedziale od 30 proc. do 40 proc. Nie będzie to jednak możliwe bez uruchomienia odpowiednich nakładów finansowych."Aby osiągnąć ten wzrost liczby firm i przejść do grona rozpoznawalnych ośrodków AI, potrzebne są inwestycje w budowę i rozwój AI w wysokości ok. 9,5 miliarda zł do roku 2023. Kwota ta nie obejmuje osobnych, koniecznych inwestycji w badania podstawowe czy edukację, zapewnianych w programach pomocowych lub budżetach administracji publicznej" - czytamy w opracowaniu. Przekłada się to na rząd nakładów na poziomie około 0,5 proc. PKB.Na razie z finansowaniem rozwoju sztucznej inteligencji mamy jednak problem.- To technologia, do rozwoju której potrzebne są ogromne pieniądze, pochodzące z lokalnego rynku, których na razie nie ma - ocenia Jacek Borek, dyrektor zarządzający Accenture Technology w Polsce, globalnej firmy outsourcingowej i konsultingowej w dziedzinach zarządzania i technologii.- Brakuje również strategii umożliwiającej wykorzystanie kapitału pochodzącego od zagranicznych firm, która sfinansowałaby lokalne projekty - dodaje. To jednak ma się zmienić właśnie dzięki rządowej strategii dla AI.Niemniej brak pieniędzy może okazać się główną barierą dla rządowych planów i same środki unijne, które są dziś utożsamiane z finansowaniem innowacji, nie wystarczą na zniesienie tej przeszkody."Środki planowane do alokacji do 2023 r. w budowę AI w Polsce w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, prywatnych funduszy Venture Capital, jak również w ramach programów H2020 i Digital Europe, łącznie na poziomie ok. 1,8 mld zł, implikują lukę na poziomie ok. 7,9 mld zł. Zwrócono także uwagę na konieczność efektywnego wykorzystywania środków, a nie jedynie ich wykorzystywania" - czytamy projekcie.Toteż jego autorzy postulują zorganizowanie sojuszu kapitału prywatnego zgromadzonego w Polsce w formie Funduszu Venture Capital for Poland, otwartego na kapitał inwestycji krajowych i zagranicznych, którego środki przeznaczone będą na finansowanie rozwoju systemów AI wytwarzanych w Polsce.Jako naturalnego kandydata na lidera funduszy VC wskazano PFR Ventures, należącego do Polskiego Funduszu Rozwoju. Podkreślono przy tym, że ciężar finansowania badań podstawowych spoczywać powinien na środkach publicznych, wpieranych przez inicjatywy prywatne, m.in. poprzez mechanizm Wirtualnych Instytutów Badawczych, a Narodowe Centrum Nauki powinno stworzyć program w obszarze badań podstawowych nad AI.Autorzy projektu polityki AI zakładają, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracuje, skierowany do przedsiębiorstw, a realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, program konkursów ukierunkowanych na zastosowania systemów AI w przemyśle i administracji, skutkujących opracowaniem prototypu systemu informatycznego wykorzystującego AI.Istotnym narzędziem realizacji polityki mają być również wspomniane już wyżej Wirtualne Instytuty Badawcze. Zadaniem WIB będzie skoordynowanie rozproszonych dotychczas zespołów badawczych w różnych ośrodkach akademickich na rzecz realizacji polityki strategicznej państwa. WIB mają zrzeszać wiodących specjalistów od AI z różnych ośrodków. Instytuty byłyby fundowane w ramach kooperacji państwa z prywatnymi firmami.Zgodnie z założeniami Wirtualne Instytuty Badawcze będą zorganizowane jako niezależne jednostki organizacyjne nie nastawione na zysk i będą współpracować z instytucjami rządowymi, przedstawicielami branż gospodarki, start-upami, inkubatorami oraz akceleratorami przedsiębiorczości w celu rozwoju badań nad sztuczną inteligencją oraz wsparcia jej stosowania, absorpcji i komercjalizacji. W ramach działalności będą ogłaszać konkursy na stypendia dla utalentowanych badaczy z całego świata, którzy zdecydowaliby się realizować swoją praktykę naukową we współpracy z Polską.Realizacją państwowej strategii dla AI mają się również zająć już istniejące instytucje.W dokumencie zadanie koordynacji zarządzaniem wdrożenia i egzekwowania strategii AI dla Polski powierzono Komitetowi Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.Natomiast jako kluczowy element strategii, którego zadaniem będzie koordynacja współdziałania podmiotów zaangażowanych w proces transformacji cyfrowej, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz budowa relacji między tymi podmiotami, uznano powołaną już wiosną 2019 roku Platformę Przemysłu Przyszłości.Platforma ta ma również monitorować i koordynować działanie Hubów Innowacji Cyfrowych, których sieć zaczęto niedawno tworzyć. Mają one za zadanie inicjować współpracę między podmiotami (m.in. przedsiębiorstwami, uczelniami, rządem), dostarczać wspólną infrastrukturę, łączyć duże firmy z mniejszymi oraz finansowanie z ideami.Obok Hubów Innowacji Cyfrowych zakłada się także powoływanie do życia tzw. fabryk uczących, które będą miały za zadanie organizować interakcje między przedsiębiorstwami, naukowcami i studentami poprzez organizację projektów rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych pod kątem rzeczywistego zapotrzebowania przemysłu.Natomiast ministrowi pracy powierzono by stworzenie Obserwatorium AI dla Rynku Pracy, którego zadaniem będzie monitorowanie, badanie i analiza wpływu AI na rynek pracy i politykę społeczną oraz podejmowanie inicjatyw legislacyjnych i regulacyjnych w tym obszarze.Z kolei minister cyfryzacji, współdziałając z innymi resortami, miałby zająć się stworzeniem stałego Obserwatorium Międzynarodowej Polityki Sztucznej Inteligencji i Transformacji Cyfrowej. Celem działania Obserwatorium byłoby koordynowanie i formułowanie rekomendacji dla inicjatyw międzynarodowych wspierających politykę Polski odnośnie AI i transformacji cyfrowej.Do wspierania rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce zaangażowane zostałyby także program GovTech oraz NASK Państwowy Instytut Badawczy. Ta ostatnia instytucja realizuje już zresztą konkretne projekty w obszarze AI.- W NASK cały czas trwają prace nad znalezieniem odpowiedniej ścieżki rozwoju sztucznej inteligencji. Droga ta wiedzie przez aspekty związane z cyberbezpieczeństwem. Na podstawie wcześniejszego doświadczenia w przetwarzaniu sygnałów i zajmowaniu się regułami wnioskowania uważam, że Polska ma ogromne zasoby w tej dziedzinie - mówi Jacek Leśkow, dyrektor NASK PIB.Jego zdaniem, obszarem, w którym nasz kraj mógłby się specjalizować, jest cyberbezpieczeństwo oraz zarządzanie państwem cyfrowym z wykorzystaniem AI. Zwraca ponadto uwagę, że w Polsce na wysokim poziomie technologicznym rozwinięty jest również sektor finansowy, który tworzy idealne miejsce do budowania kompetencji cyfrowych związanych z cyberbezpieczeństwem i sztuczną inteligencją.Szef NASK uważa, że w konstruowaniu przyszłej strategii należy uwzględnić najważniejsze czynniki, czyli kwestie polityczne, ekonomiczne i społeczne.- Polska ścieżka wdrażania AI powinna opierać się na dużych projektach inwestycyjnych państwa polskiego i wspierać strategicznie ważne sektory naszej gospodarki. Na przykład projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego powinien stać się ważnym elementem wdrażania polskiej myśli technologicznej w obszarze AI. Podobnie, strategicznie ważny sektor, jakim jest rolnictwo i przetwórstwo żywności, powinien w istotny sposób wspierać i wdrażać elementy AI - twierdzi Jacek Leśkow.Czy takie postulaty znajdą swoje odzwierciedlenie w finalnej wersji "Polityki rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce"? Przekonamy się już wkrótce."Planowana data, jaką określiliśmy na powstanie oficjalnej wersji dokumentu, to 19 lutego 2020 r. (wówczas ma miejsce posiedzenie Komitetu Ekonomiczno-Społecznego). Po omówieniu dokumentu na ww. posiedzeniu będzie on upubliczniony zaraz po naniesieniu uwag od osób obecnych na spotkaniu" - poinformowano nas w Ministerstwie Cyfryzacji.