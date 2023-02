Sztuczna inteligencja w rybołówstwie. Jak sprawdzić świeżość zamrożonej ryby?

Rokrocznie na świecie poławia się ponad 50,000 ton tuńczyka. Popyt na tę rybę systematycznie wzrasta, zwłaszcza w Japonii, gdzie wykorzystuje się ją głównie do produkcji popularnego sashimi.

Tokijski uniwersytet Tōkai oraz firma Fujitsu poinformowały, że udało im się opracować innowacyjną technologię służącą do kontroli świeżości mrożonego tuńczyka za pomocą ultradźwięków. Nowe rozwiązanie z pomoże m.in. zautomatyzować i przyspieszyć proces kontroli partii mrożonych ryb.

Technologie pomogą w ocenie świeżości poławianych ryb

Poławiany tuńczyk jest zazwyczaj od razu mrożony na pokładzie statków rybackich, a następnie trafia do dystrybutorów. Jakość danej ryby zależy od wielu czynników, takich jak np. warunki w trakcie połowu czy przebieg procesu dystrybucji. Nie da się stwierdzić na pierwszy rzut oka, czy zamrożona już ryba jest dobra jakościowo.

Metoda sprawdzania jakości tuńczyka polega obecnie na fizycznym odcięciu ogona, a następnie wizualnej ocenie jego przekroju poprzecznego. Procedura ta powoduje uszkodzenia ryby, a tym samym obniżenie jej wartości. Teraz może się to zmienić. Uniwersytet Tōkai i Fujitsu opracowały wspólnie technologię badania mrożonej ryby, która nie wymaga fizycznej ingerencji.

Pracownicy obu podmiotów przeprowadzili badania, podczas których traktowano mrożonego tuńczyka falami ultradźwiękowymi o niskiej częstotliwości, ok. 500 kHz. Następnie, analizując fale, odkryto, że ich przebieg różni się w zależności od świeżości danej próbki. Główne różnice występowały w intensywność odbicia fal w obszarze kręgosłupa tuńczyka. W przypadku nieświeżych próbek odbicie było szczególnie intensywne. Badania te pozwoliły stworzyć model uczenia maszynowego, który potrafi ocenić świeżość danej ryby, bez fizycznej ingerencji, z dokładnością do 80%.

Pierwsza na świecie technika określania świeżości mrożonego produktu, bez potrzeby rozkrajania go

Rozwiązanie opracowane przez uniwersytet Tōkai oraz Fujitsu to pierwsza na świecie technika określania świeżości mrożonego produktu, bez potrzeby rozkrajania go. Nowa technologia może zostać wykorzystana do przyśpieszenia i zautomatyzowania procesu kontroli partii ryb w portach, a także ułatwić hurtownikom ocenę świeżości produktów kupowanych od rybaków.

Obaj partnerzy planują kontynuowanie badań nad metodą w celu jej udoskonalenia, tak aby np. w przyszłości mogła znajdować w mrożonych rybach wady jakościowe w postaci skrzepów krwi czy guzów.

