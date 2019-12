Sztuczna inteligencja wesprze rozpatrywanie spraw w sądzie

Ultima Ratio, elektroniczny sąd arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Notariuszy RP, podpisał umowę z warszawską spółką IUS.AI na wdrożenie modułów informatycznych opartych na sztucznej inteligencji. Wyroki mają zapadać szybciej, bo nowe funkcje mogą zastąpić człowieka nawet w 80 proc. procesu związanego z prowadzeniem sprawy i wydawaniem wyroków.

Jak dodaje, z szacunków Ultima Ratio wynika, że sztuczna inteligencja może potencjalnie zredukować nakład pracy sędziego bądź arbitra nawet o 80 proc., pomagając mu skupić się na meritum sprawy.- Systemy sztucznej inteligencji mogą porównać sprawy między sobą, wyłapać punkty wspólne, ale też różnice. Obie te cechy są kluczowe dla przewidywania wyniku danej sprawy. Pozwalają też na wypracowanie i stosowanie linii orzeczniczych. Arbiter może łatwo dostać wyciąg z posumowanych informacji i zadecydować o podążeniu daną linią orzeczniczą lub uznać, że sprawa jest różna i wymaga bardzo dokładnej analizy - wyjaśnia Adam Zadrożny, dyrektor ds. technologii w firmie IUS.AI.- Co więcej, sztuczna inteligencja może bardzo szybko sprawdzić, czy zaszły zmiany w orzeczeniach Sądu Najwyższego, które mogły by mieć wpływ na daną linię orzeczniczą. Normalnie taka praca mogła by za każdym razem zając długie godziny natomiast AI jest wstanie to wykonać w ułamku sekundy znając stan faktyczny. Technologie pozwalające na to już są częściowo gotowe albo są w stadium R&D w firmie IUS.AI. - dodaje.Sąd Ultima Ratio działa od kwietnia 2019 roku i rozstrzyga spory gospodarcze między przedsiębiorcami. W Polsce co roku sądy powszechne rozpatrują ponad 300 tysięcy takich spraw w tradycyjnych salach sądowych.Ultima Ratio jest sądem wyłącznie internetowym - nie posiada budynku, w którym trzeba się stawić, nie organizuje rozpraw, na które trzeba dojechać.Wyrok jest co do zasady wydawany w trzy tygodnie czyli ponad 20 razy szybciej niż w sądzie tradycyjnym. Arbitrami Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego są notariusze ze Stowarzyszenia Notariuszy RP.