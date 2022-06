Sztuczna inteligencja wskazuje ludziom najkrótszą drogę do szczęścia

Artykuł stanowiący naukowe tło dla bezpłatnej aplikacji samopomocy - FuturSelf - opublikowała na łamach pisma „Aging-US” firma Deep Longevity Ltd we współpracy z Nancy Etcoff z Harvard Medical School.

FuturSelf to bezpłatny serwis zdrowia psychicznego online, który oferuje wskazówki w oparciu o ocenę profilu psychologicznego przez sztuczną inteligencję.

Autorzy wykorzystali dane z amerykańskiego badania "Midlife in the US" do stworzenia dwóch cyfrowych modeli psychologii człowieka.

Pierwszy model to zespół głębokich sieci neuronowych, które wykorzystują informacje z ankiety psychologicznej do przewidywania wieku chronologicznego respondentów i ich dobrostanu psychicznego za 10 lat. Model ten pokazuje trajektorie związane ze starzeniem się ludzkiego umysłu. Pokazuje, że wraz z wiekiem wzrasta zdolność do budowania znaczących relacji, autonomia psychiczna i panowanie nad środowiskiem. Jednocześnie wskazuje, że systematycznie spada koncentracja na rozwoju osobistym, a poczucie posiadania celu w życiu spada po 40-50 latach.

Drugi model to samoorganizująca się mapa opracowana jako podstawa silnika rekomendacji dla zastosowań związanych ze zdrowiem psychicznym. Ta technika dzieli wszystkich respondentów na klastry w oparciu o ich ryzyko rozwoju depresji i identyfikuje najkrótszą drogę do klastra stabilności psychicznej dla każdej osoby.

"Istniejące aplikacje dotyczące zdrowia psychicznego oferują ogólne porady, które mają zastosowanie do wszystkich, ale nie pasują do nikogo. Zbudowaliśmy system, który jest naukowo uzasadniony i oferuje doskonałą personalizację" - wyjaśnia Alex Zhavoronkov, główny specjalista Deep Longevity.

Aby zademonstrować potencjał tego systemu, Deep Longevity udostępniło serwis internetowy FuturSelf, darmową aplikację online, która umożliwia użytkownikom wykonanie testu psychologicznego opisanego w oryginalnej publikacji i zapisanie się do programu poradnictwa, który zapewnia stały napływ zaleceń wybranych przez sztuczną inteligencję. Dane uzyskane z FuturSelf zostaną wykorzystane do dalszego rozwoju cyfrowego podejścia Deep Longevity do zdrowia psychicznego.

"Badanie to oferuje interesującą perspektywę na wiek psychologiczny, przyszłe samopoczucie i ryzyko depresji oraz pokazuje nowatorskie zastosowanie podejścia do uczenia maszynowego i kwestii zdrowia psychicznego. Poszerza również sposób, w jaki postrzegamy starzenie się i przejścia przez etapy życia oraz stany emocjonalne" - komentuje potencjał FuturSelf

czołowy ekspert biogerontologii, profesor Vadim Gladyshev z Harvard Medical School.

Autorzy planują kontynuować badania nad psychologią człowieka w kontekście starzenia się i długoterminowego dobrostanu oraz pracują nad dalszym badaniem wpływu szczęścia na fizjologiczne miary starzenia.

Firma Deep Longevity opracowuje systemy sztucznej inteligencji do śledzenia tempa starzenia się na poziomie molekularnym, komórkowym, tkankowym, organowym, systemowym, fizjologicznym oraz psychologicznym, jak również systemy dla rozwijającej się dziedziny medycyny długowieczności, które umożliwiają lekarzom podejmowanie lepszych decyzji dotyczących interwencji, jakie mogą spowolnić lub odwrócić procesy starzenia.

DOI: 10.18632/aging.204061