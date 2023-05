Sztuczna inteligencja wspiera pracowników szybciej niż serwisanci

Sztuczna Inteligencja i mechanizmy wykorzystywane w chatach czy botach pozwoliły na stworzenie cyfrowego Asystenta AI, który zastępuje najgrubsze instrukcje obsługi i wielu serwisantów. Jest kompetentny, bezpieczny, a do tego przyjazny i łatwy w wykorzystaniu.

Asystent AI działa jak wysoko wyspecjalizowany serwisant, opierając się na przechowywanych w pamięci setkach stron dokumentacji technicznej.

Rozmawiając z asystentem operator nie musi stosować się do żadnego predefiniowanego systemu ani używać określonej terminologii. Wykorzystuje naturalny język.

Asystent może obsługiwać nie tylko pojedyncze roboty - jego możliwości można rozszerzyć na całe środowisko produkcyjne fabryki, a nawet łańcuch dostaw.

Instrukcja obsługi nowych modeli zegarków maja kilkanaście stron, aparatu fotograficznego - kilkadziesiąt, a samochodu już kilkaset. Instrukcja obsługi robota przemysłowego to jak instrukcja kilku samochodów na raz. Koszmar. A może idealne miejsce dla sztucznej inteligencji?

Hewlett Packard Enterprises pokazało, jak wykorzystać sztuczną inteligencję do czegoś więcej niż zabawy w przygotowywanie odpowiedzi na dziwne pytania, co w ostatnich tygodniach stało się modną zabawą. Przygotowane rozwiązania pokazują, że dla przemysłu ta zabawa może być rozwiązaniem, które usprawnia pracę i poprawia bezpieczeństwo.

Asystent AI przygotowany przez Hewlett Packard Enterprise zastępuje instrukcje obsługi. Jest przy tym szybszy niż samodzielne wyszukiwanie odpowiedzi i bardziej przyjazny – odpowiada prostymi, komunikatywnymi zdaniami, podając komplet informacji potrzebnych do wykonania czynności czy rozwiązania problemu. Chcąc porozumieć się z asystentem AI operator nie musi stosować się do żadnego predefiniowanego systemu ani używać określonej terminologii.

Asystent AI nie tylko rozmawia, ale też analizuje obrazy

Jako przykład HPE podaje konieczność szybkiego zatrzymania pracy. Operator pyta: „Nagły wypadek! Jak mogę natychmiast zatrzymać robota?” W odpowiedzi słyszy: „Naciśnij przycisk zatrzymania awaryjnego. To duży czerwony przycisk w prawym górnym rogu jednostki podręcznej”. Komunikat nie tylko informuje, co zrobić, ale także ułatwia przeprowadzenie koniecznej czynności, wskazując potrzebne narzędzie – w tym wypadku położenie przycisku, którego należy użyć.

To jednak prosta sytuacja. W przypadku poważnych problemów asystent AI może dostarczyć kluczowych informacji, pomagających zapobiec uszkodzeniom lub przestojom w produkcji. Jest w stanie udzielić odpowiedzi na wiele szczegółowych pytań dotyczących instalacji, konserwacji lub rozwiązywania problemów.

Można przy tym wspierać się multimediami. Na przykład podczas kalibracji robota operator robi smartfonem lub tabletem zdjęcie określonego znacznika kalibracji i pyta, czy jest to prawidłowa pozycja kalibracji.

Asystent AI może sam nakazać operatorowi sfotografowanie aktualnej pozycji zatrzymanego robota, aby w ten sposób sprawdzić, czy jego pozycja jest bezpieczna.

Sztuczna inteligencja dostosowuje swój język do potrzeb rozmówcy

Asystent działa jak wysoko wyspecjalizowany serwisant, opierając się na gruntownej znajomości dokumentacji technicznej. Ma w pamięci setki stron dokumentów i potrafi natychmiast znaleźć odpowiedni fragment. Co ważniejsze – podaje potrzebne informacje w języku, w jakim zapyta go operator, niezależnie od tego czy jest to język, w jakim napisano instrukcję.

Wielojęzykowe zdolności komunikacyjne Asystenta AI to wynik zastosowania multimodalnego modelu językowego Luminous, stworzonego przez niemiecką firmę Aleph Alpha.

Asystent AI może obsługiwać nie tylko pojedyncze roboty - jego możliwości można rozszerzyć na całe środowisko produkcyjne fabryki, a nawet łańcuch dostaw. Wszystko zależy od liczby i zakresu dokumentacji, którą Asystent AI będzie miał w swoich cyfrowych zasobach. Obok dokumentacji technicznej może on wykorzystywać informacje o dostawcach, umowach dostaw, warunkach prawnych i przepisach, kosztach lub emisjach CO2. Asystent „uczy się” przy pomocy superkomputera AI firmy HPE.

Wykorzystanie lokalnych sieci 5G zwiększa bezpieczeństwo stosowania AI

Tak szeroki dostęp sztucznej inteligencji do danych firmy często budzi obawy o bezpieczeństwo. Model językowy Luminous Aleph Alpha może być uruchomiony na lokalnej infrastrukturze sztucznej inteligencji w siedzibie klienta, co pomaga chronić tajemnice handlowe i unikać zależności od chmury publicznej. I wreszcie Luminous oferuje możliwość weryfikacji generowanych przez siebie treści i prześledzenia ich wstecz do wykorzystanych do tego źródeł. W ten sposób treści generowane przez sztuczną inteligencję - bez odpowiednich, godnych zaufania źródeł - mogą być bezpośrednio wstrzymywane.

Asystent AI to jedno z rozwiązań, które Hewlett Packard Enterprise pokazało podczas Hannover Messe 2023. Obok Asystenta AI były tam prezentowane także zrobotyzowane, autonomiczne koła, Industral Automation Data Center czy Digital Twin in a Box.

Hewlett Packard Enterprise na targach w Hannowerze

Zrobotyzowane koła to zestaw 4 współpracujących kół napędowych, które można podpinać do niemal każdego kosza czy regału. Pojedyncze koło wytrzymuje nacisk do 100 kg. Zestaw porusza się autonomiczne, wykorzystując sieci 5G i edge computing.

Industrial Automation DataCenter to opracowane wspólnie z firmą Siemens indywidualnie skonfigurowane, gotowe do działania centrum danych dla wszystkich wymagań IT w produkcji. Industrial Automation DataCenter zawiera wszystkie ważne elementy podstawowe, takie jak wysokowydajne komputery, sieci IT/OT, back-up & disaster recovery, archiwizacja danych procesowych, zasilanie bezprzerwowe i architektura bezpieczeństwa.

Z kolei „Digital Twin in a Box” to rozwiązanie wykorzystujące oprogramowanie Digital Twin firmy Bosch na serwerach HPE. Zapewnia niezawodność i przewidywalność działania dużych maszyn przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów. Umożliwia obsługę odległych lokalizacji, osiągając niższe opóźnienia i wdrażając bardziej wymagające algorytmy. Dzięki integracji z HPE Aruba Networking, organizacje mogą wykorzystać własną zabezpieczoną sieć do zainstalowania Digital Twin.

