Sztuczna inteligencja z Polski pomoże leczyć niepłodność

Nowoczesne technologie stają się kluczowe w walce z wyzwaniami cywilizacyjnymi. Jednym z nich jest problem niepłodności, który dotyka obecnie około 90 mln par na świecie, a liczba ta rośnie z roku na rok o około 8-9 proc. Pomocą dla nich ma być nowe narzędzie polskiej grupy informatycznej Euvic - Bambino.ai.

Nowa opaska jeszcze w tym roku

Do pomiarów wykorzystywana będzie specjalna opaska typu smart band, którą kobieta zakłada jedynie na noc. Dane sczytane przez opaskę oraz te uzupełnione przez użytkowniczkę manualnie będą przesyłane do chmury, a następnie przetwarzane przez aplikację. Rezultatem analizy będzie prognoza owulacyjna przekazywana użytkowniczce za pomocą powiadomień push w smartfonie.W ostatnich latach średni wiek kobiet w pierwszej ciąży wzrósł z 22 do 29 lat. W Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych kobiety coraz częściej decydują się na ciążę po 30. a nawet po 40. roku życia. Jest to podyktowane różnymi czynnikami – od sytuacji materialnej, przez gotowość psychiczną, aż po rozwój kariery zawodowej. Są to decyzje świadome, często jednak nie poprzedzone badaniami płodności i stanu rezerwy jajnikowej, która drastycznie spada po 35. roku życia kobiety, znacząco obniżając prawdopodobieństwo poczęcia.Jednocześnie coraz więcej par spotyka się z problemem niepłodności, a rozwiązania którymi mogą się wspierać nie są skuteczne. Mamy do czynienia z globalnym zjawiskiem, uznanym przez WHO za jedno z trzech największych wyzwań cywilizacyjnych, którym dotkniętych jest ponad 25 proc. par na świecie. W Polsce to prawie 1,5 mln rodzin.Światowy rynek e-zdrowia w 2025 r. wart będzie 600 mld dol. Sektor telemedyczny do tego czasu wzrośnie o 20 proc. i osiągnie wartość 175,5 mld dol. - takie wyliczenia podaje raport „Cyfrowe zdrowie. Jak poprawić efektywność usług medycznych", przygotowany przez serwis 300research. Także w Polsce nowe technologie medyczne rozwijają się dynamicznie. Zgodnie z raportem „Top Disruptors in Healthcare", 52 proc. polskich start-upów oferuje rozwiązania telemedyczne. Na ich rozwój przeznaczono dotąd ponad 10 mln zł dofinansowania.- Naszym celem jest stały rozwój aplikacji, do której stopniowo dodajemy kolejne funkcjonalności. Obecnie skupiamy się na produkcji opaski do pomiarów, która będzie spełniać wszystkie standardy pod względem medycznym, a jednocześnie będzie atrakcyjna cenowo. Premierę opaski planujemy w 2022 roku. Chcemy, żeby nasz produkt był dostępny dla wszystkich kobiet, które mają trudności z zajściem w ciążę lub po prostu chcą dobrze poznać i monitorować swój cykl - zapowiada Mariusz Łobejko.Dotychczasowym inwestorem Bambino.ai była spółka Edge One Solutions, która jest częścią grupy Euvic. W rozwiązanie zainwestowała około 5 mln zł. Koordynacją całego projektu zajmuje się należący do grupy Euvic akcelerator eduLAB, który jest odpowiedzialny za jego dalszy rozwój i pozyskiwanie inwestorów.