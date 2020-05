Szukają super Ziemii poza Układem Słonecznym, na której możliwe jest życie

Leonardo zaprojektował i zbudował teleskop satelity Cheops, który został wyniesiony na odległość 700 km. Ma służyć do poszukiwania egzoplanet, czyli planet okrążających inne gwiazdy niż Słońce. Pod koniec stycznia 2020 r. Cheops po raz pierwszy spojrzał na planety poza układem słonecznym odkrywając nieznane światy. Pierwsze zdjęcia, które dostarczył potwierdzają, że teleskop się sprawdził.

Zmazane zdjęcia to nie błąd

Obrazy zapierające dech w piersiach

Pożyteczna jasność gwiazdowa

W poszukiwaniu super Ziemi

Ta stabilność jest osiągana dzięki doskonałej wydajności sprzętu Leonardo, a także specjalnie opracowanym algorytmom wskazującym, pomagającym naukowcom w osiągnięciu celów misji Cheops.- Teleskop Cheops, wyposażony w zwierciadło główne o średnicy zaledwie 320 mm, wykazał w fazie rozruchu na orbicie precyzję fotometryczną niezbędną do uchwycenia informacji potrzebnych do zbadania składu egzoplanet - zapewniał Enrico Suetta.Ten niewielki satelita, zaledwie 1,5 m wykonał swoje pierwsze, celowo zamazane zdjęcia gwiazd. Umyślne rozmycie jest podstawą strategii obserwacyjnej misji, która poprawia precyzję pomiaru, rozpraszając światło pochodzące z odległych gwiazd na wiele pikseli detektora.Teleskop jest zoptymalizowany do zbierania precyzyjnych pomiarów fotometrycznych (świetlnych). Lustro główne ma średnicę 320 mm, a zespół jako całość jest bardzo zwarty (długość głównej tuby optycznej wynosi zaledwie 300 mm), aby ograniczyć jego masę i wymiary, co jest ważne w przypadku technologii satelitarnej.Po prawie trzech miesiącach na orbicie Cheops pomyślnie zakończył fazę testów, przekraczając wszelkie oczekiwania dotyczące wydajności. Satelita przechodzi obecnie rutynowe operacje naukowe, a naukowcy zaczęli obserwować wybrany przez siebie wybór gwiazd i układów planetarnych, aby pokazać, co może osiągnąć misja.Wiadomo, że ponad 4 tys. planet krąży wokół gwiazd innych niż Słońce. Te zapierające dech w piersiach obrazy pomogą badaczom zrozumieć strukturę każdej planety oraz to, czy ma ona skaliste, czy gazowe pochodzenie.Cheops porusza się na orbicie heliosynchronicznej na wysokości 700 km, dokładnie obserwuje znane układy słoneczne, badając atrybuty planet krążących wokół pobliskich jasnych gwiazd z niezwykłą precyzją i dokładnością.Jego zadanie polega na obserwowaniu tranzytów znanych egzoplanet, mierzeniu ich wielkości z niespotykaną precyzją i dokładnością oraz określaniu gęstości poprzez łączenie ich z niezależnymi pomiarami ich mas.Aby to zrobić, Cheops mierzy wielkość każdej planety poruszającej się przed swoją gwiazdą. Pomiary wykonane przez satelitę są pięć razy bardziej dokładne niż te z Ziemi.Gdy planety krążą wokół gwiazd o jasności gwiazdowej 6–12 (gwiazdy na jasnym końcu są widoczne gołym okiem z najciemniejszych miejsc), światło tych gwiazd na krótki czas traci intensywność. Obserwując te niewielkie wahania światła, można dokładnie obliczyć masę i wymiary planety.Z kolei wymiary te mogą dostarczyć podstawowych informacji o strukturze planety, na przykład, czy jest ona skalista lub gazowa. Cheops pozwoli nam zatem pogłębić nasze zrozumienie odległych światów, które dziś pozostają tajemnicą.Na szczęście koronawirus nie wpłynął na misję, systemy automatyczne zminimalizowały wszelkie ryzyko. Naukowcy zaczęli już obserwować niektóre z wczesnych celów naukowych skupiając się na wybranych gwiazdach i układach planetarnych.Misja obejmuje m.in. gorącą planetę nad Ziemią znaną jako 55 Cancrie e, którą obejmuje lawowy ocean o temperaturach wystarczająco wysokich, aby stopić żelazo, a także w „ciepłym Neptunie” GJ 436b, który traci atmosferę z powodu blasku gwiazdy macierzystej.Pierwszą planetę krążącą wokół aktywnej gwiazdy poza Układem Słonecznym odkryto w 1995 roku. Od tego czasu, dzięki kosmicznemu teleskopowi Keplera znanych jest już ponad 4 tys. egzoplanet. Planety te, zwane też super-Ziemie, zaskakująco obficie występują w Drodze Mlecznej.Lepsza znajomość ich struktur wewnętrznych, do czego ma się przyczynić teleskop Leonarda, pomoże przewidzieć, czy inne planety są w stanie generować pola magnetyczne, które, zdaniem astronomów, sprzyjają przetrwaniu życia.