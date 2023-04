Szwajcaria poświęca więzi technologiczne z Tajwanem na rzecz Chin

Szwajcaria odmawia zacieśniania współpracy z Tajwanem, jednym z największych producentów półprzewodników na świecie w obawie przed ekonomicznymi reperkusjami ze strony Pekinu - ocenia we wtorkowym artykule portal Swiss Info.

Szwajcaria nie uznaje Tajwanu, zgodnie z polityką jednych Chin

"Jak większość krajów świata, Szwajcaria nie uznaje oficjalnie niepodległości Tajwanu. Jednak podczas gdy wiele krajów uprzemysłowionych odnalazło różne kanały rozwoju kontaktów z wyspą, do której roszczenia ma Pekin, Szwajcaria pozostaje oporna. Ten opór rozszerza się na współpracę na obszarach, w których Tajwan jest światowym liderem, takich jak rozwój mikro- i nanotechnologii" - uważa Swiss Info.

Szwajcarski rząd dotychczas odmawiał podpisania dwustronnej umowy o zacieśnianiu współpracy naukowej i technologicznej z Tajwanem, argumentując, że byłoby to sprzeczne z polityką jednych Chin. Nakazuje ona utrzymywanie stosunków dyplomatycznych tylko z jednym suwerennym państwem pod nazwą Chiny, w skład którego ma wchodzić Tajwan. Jest to stanowisko, które niektórzy posłowie do szwajcarskiego parlamentu uważają za krótkowzroczne.

"Jeśli jest jeden kraj w Azji, z którym Szwajcaria powinna nawiązać dobre stosunki, to jest to Tajwan" - twierdzi poseł Fabian Molina z Partii Socjaldemokratycznej.

Szwajcaria podtrzymuje mocne relacje z Chinami

Według tabeli przedstawionej przez Swiss Info, sporządzonej na podstawie danych rządowych, w 2022 r. Szwajcaria zaimportowała większość półprzewodników z Chin. Łączna wartość tej wymiany handlowej wyniosła ponad 290 mln franków szwajcarskich (ok. 294 mln euro). Na drugim miejscu znalazły się Niemcy (139 mln franków). Tajwan uplasował się na 19. miejscu, a wartość zakupu półprzewodników z tego kraju przez Szwajcarię wyniosła ponad 7 mln franków. Przy sporządzaniu tabeli pod uwagę wzięto zarówno ilość zaimportowanego produktu, jak i jego wartość.

W 2013 r. Szwajcaria podpisała umowę o wolnym handlu z Chinami, dzięki której szwajcarskie firmy mogą zaoszczędzić kilkaset milionów franków na eksporcie do Chin. Dla Szwajcarii Chiny to przede wszystkim olbrzymi partner handlowy, podczas gdy inne europejskie kraje i Stany Zjednoczone uważają je za konkurencję - ocenia Swiss Info.

Szwajcarski rząd ma także dwustronne umowy naukowe ze swoimi głównymi azjatyckimi partnerami handlowymi - Chinami, Japonią, Indiami, Koreą Południową i Wietnamem. Wyklucza z nich jednak Tajwan pomimo kilku prób i nacisków na szczeblu parlamentarnym - pisze szwajcarski portal.

"Szwajcaria interpretuje politykę jednych Chin w sposób, który sprzyja Pekinowi" - uważa Simona Grano, sinolog z Uniwersytetu w Zurychu.

"Pekin traktuje Szwajcarię w sposób uprzywilejowany, ale to może się zmienić w każdym momencie, jeśli polityka prowadzona w Bernie zwróci się w stronę, która nie spodoba się Chinom" - komentuje Patrick Ziltener, ekspert polityki międzynarodowej z Uniwersytetu w Zurychu.