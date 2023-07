Szwajcarski producent czekolady wszedł na nowe rynki dzięki polskiemu rozwiązaniu IT

Comarch, jak czytamy w komunikacie prasowym, dostarczył i wdrożył systemy zarządzania ERP Enterprise oraz POS w szwajcarskiej firmie Laderach, która produkuje czekoladę i wyroby czekoladowe klasy premium.

Laderach to szwajcarski producent czekolady premium słynący z wysokiej jakości wyrobów w znacznej części wytwarzanych ręcznie. Firma została złożona w 1962 roku przez Rudolfa Laderacha, który opracował, a następnie opatentował technologię produkcji pralin z wolną przestrzenią w środku, która może być wypełniana, według uznania, różnymi dodatkami.

Produkcja odbywa się wyłącznie w dwóch szwajcarskich zakładach, gdzie wykorzystuje się mleko od lokalnych dostawców nie wspominając o tym, że ziarno kakaowe pochodzi wyłącznie z organicznych plantacji. Podobnie jest z innymi surowcami. Łącznie zatrudnionych jest około 1700 osób, z czego znaczna część w marketingu i dziale sprzedaży. Działa także 150 butików czekoladowych w Szwajcarii z ekskluzywnymi, ręcznie robionymi produktami.

Szwajcarski producent wyrobów czekoladowych klasy premium postawił na rozwiązania IT z Grupy Comarch

Chcąc lepiej rozwijać sprzedaż na międzynarodowych rynkach i poszerzyć strategię Direct to Customer (sprzedaży bezpośredniej od producenta do klienta końcowego z pominięciem pośredników), szwajcarski producent postanowił zainwestować w nowe rozwiązania. Efektem tego jest wdrożenie systemu Comarch ERP Enterprise oraz Comarch POS.

Przygotowane rozwiązania pozwoliły na standaryzację procesów w całej firmie, co zwiększyło efektywność działania. Skalowalna struktura IT pozwoliła na ekspansję na nowe rynki, w tym dotarcie do klientów na różnych płaszczyznach. Możliwe stało się zarządzanie i kontrola logistyki, co przyniosło duże oszczędności.

Efekty wdrożenia nowego oprogramowania są już dostrzegalne, udało się pozyskać nowych klientów

- Dzięki Comarch ERP Enterprise i zintegrowanemu oprogramowaniu POS byliśmy w stanie szybko wejść na rynki w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Austrii. Wdrożone systemy idealnie odwzorowują złożone procesy w naszej firmie - komentuje sprawę szef działu IT Michael Hasler.

Głównymi akcjonariuszami Comarchu są: Janusz Filipiak, która ma 24,55 procent akcji, które dają prawo do 36,82 głosów i Elżbieta Filipiak z pakietem 10,40 procent akcji, które dają 27,96 procent głosów. OFE Nationale-Nederlanden ma 10,37 procent akcji, a OFE Generali 10,19 procent.

Comarch notowany jest Giełdzie Papierów Wartościowych od 1999 roku.