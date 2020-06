Szwajcarski start-up zebrał ponad 1 mln dolarów produkcję przezroczystych masek

Szwajcarska firma HMCARE zebrała 1 mln franków szwajcarskich (1,06 mln dolarów) na produkcję przezroczystych masek ochronnych o nazwie HelloMasks. Właściciele marki szacują, że maski trafią na rynek już na początku przyszłego roku.

Maski uszyte są z materiału nowej generacji opartego na włóknach pochodzących z biomasy i utkanych tak, żeby stworzyć elastyczny, oddychający materiał, który jest niemal przezroczysty. Jak zapewniają właściciele HMCARE z wyglądu przypomina on lekko zmrożone szkło. Żeby go stworzyć, start-up podjął się współpracy ze szwajcarskim centrum tekstylnym Empa.

Thierry Pelet, szef firmy, przyznaje, że na rynku można co prawda dostać przezroczyste maski, ale są to po prostu zwykłe osłony z plastikowym "oknem" na usta, przez które nie można oddychać i które łatwo zaparowują. Tymczasem HMCARE stworzył własny prototyp maski, zgodny z surowymi wytycznymi medycznymi. I tak HelloMasks przepuszczają powietrze, ale zabezpieczają użytkownika przed wirusami i bakteriami.

Start-up HMCARE powstał przy współpracy z Politechniką Federalną w Lozannie. Jego założycieli do produkcji przezroczystych masek zainspirowały opowiadania personelu medycznego o walce z epidemią Eboli w 2015 r., kiedy to lekarze towarzyszyli pacjentom praktycznie przez cały czas, ale nie mogli im pokazać twarzy. Było to bolesne zwłaszcza w przypadku pacjentów szpitali dziecięcych.

HelloMasks mają trafić na rynek na początku 2021 r. W pierwszej kolejności maski mają zostać udostępnione ośrodkom służby zdrowia, ale prawdopodobnie trafią też do szerszej dystrybucji.