Szwecja: cyberataki na strony internetowe; ekspert: to podszywający się pod muzułman rosyjscy hakerzy

W Szwecji doszło w niedzielę do cyberataków na strony internetowe m.in. koncernu energetycznego Vattenfall i poczty elektronicznej Kivra. Do przeciążenia serwisów internetowych przyznała się grupa, mająca mścić się za spalenie Koranu. Według eksperta stoi za tym Rosja.

Na komunikatorze Telegram w komunikacie hakerzy nazywający siebie Anonymous Sudan poprosili użytkowników o cierpliwość, wyjaśniając, że są zmuszeni atakować szwedzkie strony internetowe z powodu spalenia w Sztokholmie Koranu.

Wyjaśnienie to w wątpliwość podaje ekspert ds. bezpieczeństwa sieci Marcus Murray. "Nasza teoria jest taka, że to rosyjskie państwo wykorzystuje Killnet (grupę rosyjskich hakerów) lub inne grupy do podszywania się pod Anonymous Sudanu i przeprowadzania ataków na Szwecję" - podkreślił w wydanym oświadczeniu.

W ocenie eksperta, udawanie muzułman "ma na celu utrudnienie wejścia Szwecji do NATO".

Murray powołał się na śledzenie śladów i korespondencji pozostawianych przez hakerów. Mieli oni usuwać w sieci wiadomości świadczące o rosyjskich powiązaniach.

W ciągu ostatnich dni przeciążenia stron internetowych doświadczyły szwedzkie szpitale oraz media. Do ich przeprowadzania również przyznawała się grupa Anonymous Sudan.

Pod koniec stycznia spalenia Koranu pod ambasadą Turcji w Sztokholmie dokonał duńsko-szwedzki aktywista Rasmus Paludan, powodując wstrzymanie przez Ankarę rozmów na temat akceptacji wejścia Szwecji do NATO.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk