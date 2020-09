Szwedzki start-up zaprezentował 16-tonową elektryczną ciężarówkę Volta Zero

Szwedzki start-up Volta Trucks zaprezentował w czwartek nową, 16-tonową ciężarówkę Volta Zero z napędem elektrycznym. Firma planuje rozpocząć testy z potencjalnymi klientami od przyszłego roku, a od 2022 r. uruchomić pełną produkcję w Wielkiej Brytanii.

Dyrektor generalny Volty Rob Fowler przekazał agencji Reutera, że w 2021 r. pierwsze ciężarówki start-upu zostaną próbnie wykorzystane przez kilka spółek dostawczych działających w Europie i Wielkiej Brytanii, m.in. DPDgroup. Jak zapewnił menedżer, Volta prowadzi "bardzo zaawansowane (rozmowy - PAP) z dalszymi siedmioma czy ośmioma klientami".

Do 2022 r. szwedzki start-up zamierza wprowadzić na europejskie drogi ok. 500 elektrycznych ciężarówek marki. W tym samym roku planowane jest uruchomienie pełnej produkcji w Wielkiej Brytanii, skąd pochodzą jej dotychczasowi podwykonawcy. Obecnie firma negocjuje warunki współpracy z kilkoma potencjalnymi partnerami w tym zakresie. Pierwszy pojazd marki - 16-tonową ciężarówkę z napędem elektrycznym Volta Zero - wykonała firma Prodrive z angielskiego miasta Warwick.

Volta Trucks nie ujawnia swojego dotychczasowego kapitału ani szczegółów finansowania - zauważa Reuters. Szef spółki przekazał jedynie, że liczy na pozyskanie funduszy na sfinansowanie kapitałochłonnej działalności.

Volta to kolejny start-up, po Rivianie i Nikoli, próbujący swoich sił na rynku niskoemisyjnych pojazdów ciężarowych. Zainteresowanie tym sektorem wyrażają także duże marki, m.in. Daimler oraz Volvo - przypomina agencja.