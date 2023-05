Szybko stają się produkcyjną alternatywą wobec Chin

Wietnam nie jest tylko jedną z nowych „fabryk świata” dla globalnych koncernów produkujących elektronikę. Coraz częściej postrzegany jest także jako obiecujący cyfrowy rynek konsumencki. Niemal trzy czwarte tego wciąż stosunkowo ubogiego społeczeństwa jest już online.

18 maja amerykański Apple otworzył swój wietnamski sklep internetowy. Jeśli poziom sprzedaży spełni oczekiwania, amerykański producent będzie prawdopodobnie rozbudowywał sieć dystrybucji w tym kraju, podobnie jak to było w przypadku indyjskim.

To część strategii firmy polegającej na poszukiwaniu nowych rynków konsumenckich, na których wyroby amerykańskiego wytwórcy luksusowych dóbr elektronicznych nie dotarły jeszcze do więcej niż kilku procent społeczeństwa. Obecnie gigant z Kalifornii największą część swoich przychodów czerpie z rynków amerykańskich (40 proc.), Europy (22 proc.) oraz Chin (17 proc.). Jednak możliwości wzrostu firma zarządzana przez Tima Cooka wiąże głównie z rynkami takimi jak Indie, Brazylia, Malezja czy Wietnam.

Gospodarka Wietnamu przebyła długą drogę od systemu komunistycznego

Apple nie jest jedyny w swoim zainteresowaniu państwem położonym nad Mekongiem. Jego gospodarka przebyła długą drogę od systemu komunistycznego opartego na bardzo ograniczonej własności prywatnej, po sytuację dzisiejszą, kiedy ciągle rządząca partia komunistyczna stara się podążać chińską drogą rozwoju. Rząd tworzy warunki dla sektora produkcyjnego, upatrując swojej szansy między innymi w produkcji elektroniki.

Niemal równolegle z ogłoszeniem planów szerszego wejścia Apple’a na wietnamski rynek, tajwański Foxconn, największa z firm wytwarzających finalne produkty dla amerykańskiego giganta, zdecydowała się zainwestować kolejne 300 mln dolarów w swoją fabrykę w prowincji Bắc Giang. Produkuje w niej od ponad 15 lat.

Wedle informacji Apple’a w Wietnamie aktywnych jest ponad 26 dostawców części do urządzeń firmy, którzy produkują tam w 28 fabrykach. Wśród największych wytwórców elektroniki użytkowej nad Mekongiem obecne są także firmy chińskie, koreańskie, japońskie i tajwańskie.

Inwestorów przyciągają stosunkowo niskie koszty pracy, coraz lepiej wykształcona i bardziej dostępna siła robocza, a także korzystne usytuowanie w globalnym systemie handlowym. Wietnam jest jedynym poza Singapurem państwem Azji Południowo-Wschodniej, który jednocześnie przystąpił do układu RCEP (zrzeszającego państwa ASEAN oraz Australię, Chiny, Japonią, Koreę Południową oraz Nową Zelandię), konkurencyjnego transpacyficznego CPTPP - gdzie główną rolę odgrywa Japonia i Australia - oraz zawarł układ o wolnym handlu z Unią Europejską (EVFTA). Od 2007 r. USA i Wietnam łączy też ramowa umowa handlowa i inwestycyjna.

Trend „Chiny plus” ma doprowadzić do uniezależnienia od wytwórstwa w tym kraju

Wietnam staje się szybko jednym z alternatywnych wobec Chin miejsc światowej produkcji. Podjęcia wysiłku uniezależniania się od bazy wytwórczej w Państwie Środka (tzw. polityka „Chiny plus”) największe koncerny światowe motywują wzrostem kosztów pracy za Wielkim Murem, nieprzewidywalną polityką Pekinu – czego symbolem stały się drakońskie lockdowny w latach 2020-2022 – oraz napięciami handlowymi i geopolitycznymi ze Stanami Zjednoczonymi.

Nikt z producentów elektroniki nie zamierza opuszczać Chin ze względu na ich rozległą bazę produkcyjną i wielki rynek konsumencki. Trend „Chiny plus” ma jednak doprowadzić do uniezależnienia firm od wytwórstwa w Chinach oraz do znalezienia alternatywnych fabryk i dostawców komponentów. Z czasem chińskie fabryki będą prawdopodobnie w coraz większym stopniu obsługiwać rynek ChRL, a globalne koncerny pokierują dostawy do innych państw z alternatywnych lokalizacji.

Dzięki ściąganiu produkcji do Wietnamu, rośnie tam klasa średnia i tworzy się rynek konsumencki. Wietnamczycy są jednym z najbardziej cyfrowych społeczeństw regionu. Wedle raportu firm Google, Temasek i Bain &Company z 2019 r. tamtejsza gospodarka cyfrowa rozwija się stabilnie w tempie kilkudziesięciu procent rocznie, a jej wartość wedle prognoz powinna przekroczyć 50 mld dolarów w 2025 r. W państwie o niespełna 100 mln mieszkańców aktywnych jest ponad 93 mln smartfonów, jak wskazują dane wietnamskiego urzędu do spraw telekomunikacji z marca 2022 r. Ponad siedmiu na dziesięciu Wietnamczyków ma przenośne urządzenie elektroniczne.

