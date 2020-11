T-Bull: zysk netto 2,4 mln zł po trzech kwartałach 2020 roku

T-Bull podsumował wyniki finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 roku. Spółka odnotowała zysk netto na poziomie 2.368.278 złotych. Gry spółki zostały w tym czasie pobrane na całym świecie ponad 64 mln razy. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2019 stanowi to wzrost o 23 proc.