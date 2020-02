T-Mobile chce mieć 1600 stacji zmodernizowanych do 5G w 2020 r.

T-Mobile Polska planuje zmodernizować łącznie 1600 stacji bazowych do standardu 5G w częstotliwości 2100 MHz i uruchomi komercyjnie usługi 5G, kiedy będzie dysponować urządzeniami pozwalającymi klientom korzystać z usługi nowej generacji - zapowiada Andreas Maierhofer, prezes T-Mobile Polska.

Dzisiaj dzień zaczynamy od konferencji prasowej Quality You Love a na niej, m. in. będzie o nowej ofercie. Na scenie prezes T-Mobile. pic.twitter.com/Q8tZfPI21T

Chętnie surfujemy w sieci

T-Mobile jest gotowe na wdrożenie komercyjne nowej technologii, ale firma wstrzymuje się z działaniami marketingowymi w tym zakresie z uwagi na to, że klienci nie dysponują jeszcze ani smartfonami, ani routerami, działającymi na częstotliwościach, którymi obecnie dysponują operatorzy w Polsce. Z przedstawionych przez T-Mobile danych wynika, że klienci firmy, w ciągu tylko ostatnich dwóch lat, zwiększyli zużycie danych u tego operatora o 200 proc.Największy wzrost zużycia danych telekom notuje po stronie konsumpcji wideo w sieci. Jeszcze pięć lat temu, największy udział w transmisji danych w T-Mobile miało wprawdzie również wideo, ale był to poziom 25 proc. Obecnie to już 41 proc., a według prognoz ma to być połowa całego ruchu w sieci. Mniejsze zużycie generuje korzystanie z serwisów społecznościowych oraz z gier.

Usługi sieci T-Mobile i Heyah dostępne są na niemal 100 proc. powierzchni Polski. Właścicielem T-Mobile Polska jest grupa Deutsche Telekom.