Ta firma uzależniła cały świat. Właśnie rozpoczyna nową ofensywę

Czipy tajwańskiej firmy TSMC wykorzystuje Apple w iPhone'ach, Sony w kamerach, a Tesla i Volkswagen w pojazdach. Firma uruchamia produkcję na Zachodzie - z wszystkimi tego konsekwencjami.

Płytki półprzewodnikowe pochodzące z fabryk tajwańskiego TSMC są powszechne w bardzo wielu sprzętach codziennego użytku.

Najbardziej zaawansowane modele, pozwalające na zwielokrotnienie mocy obliczeniowej urządzeń elektronicznych, służą rozwijaniu zastosowań sztucznej inteligencji w wielu dziedzinach przemysłu, od autonomizacji pojazdów po techniki naprowadzania rakiet na cele.

Obawy o skutki zerwania łańcuchów dostaw w przypadku nowej pandemii lub konfliktu zbrojnego pozostają żywe, a nawet rosną.

Dlatego TSMC otwiera fabryki bliżej odbiorcy i w bezpiecznych lokalizacjach - w USA, Japonii i Niemczech. Taka ekspansja niesie ze sobą jednak ryzyka.

Tajwańczycy nie przodują ani w projektowaniu nowych chipów, ani w produkcji maszyn do ich wytwarzania. Znaleźli sobie niszę: produkują w setkach tysięcy sztuk miesięcznie różnej grubości półprzewodniki. Potrafią u siebie postawić relatywnie szybko nową linię produkcyjną, a dzięki długim godzinom pracy oraz efektowi skali, dostarczają krzemowe płytki w konkurencyjnych cenach.

Azja to za mało. TSMC rusza na Zachód i chce stać się firmą globalną

Do niedawna produkcja TSMC była skoncentrowana głównie na wyspie, będąc zaopatrywaną w komponenty i surowce w przeważającej mierze z Chin kontynentalnych. Jednak wraz z problemami z dostawami związanymi z pandemią oraz technologiczną rywalizacją między USA a Państwem Środka, Tajwańczycy coraz śmielej inwestują za granicą, stając się firmą globalną.

Pomagają w tym programy ściągania produkcji chipów na największe rynki Zachodu, czyli do USA, Unii Europejskiej i Japonii w ramach procesu zwanego nearshoringem - chodzi o przenoszenie produkcji bliżej własnego rynku.

Każdy z tych globalnych graczy jest gotowy inwestować miliardy dolarów z budżetu, byle tylko miejscowi producenci najbardziej zaawansowanych dóbr mieli zapewnione układy scalone w razie kolejnych problemów z dostawami.

Prezydent Joe Biden podpisał niemal równo rok temu - 9 sierpnia 2022 r. - ustawę przewidującą pakiet 50 mld dolarów dotacji, ulg podatkowych i innych zachęt finansowych mających na celu przywrócenie zaawansowanej produkcji chipów do Ameryki. Tokio, Bruksela i niektóre państwa UE podążyły za Waszyngtonem.

Korzystają na tym zarówno firmy europejskie - jak choćby holenderski ASML - czy amerykański Intel. Ten ostatni podjął ostatnio decyzję o wybudowaniu swoich centrów produkcyjnych i testowych nieopodal Wrocławia oraz w niemieckim Magdeburgu.

Ale największą ofensywę inwestycyjną przeprowadza obecnie właśnie tajwański TSMC. W Arizonie powstają równolegle dwie fabryki. Całkowite koszty inwestycji szacowane są obecnie przez Economist na ponad 40 mld dolarów. Zanim wytwórnie zaczną wypuszczać pierwsze chipy, mogą jeszcze urosnąć.

Pierwsza fabryka TSMC w japońskiej prefekturze Kumamoto została już oddana do użytku, a komercyjna produkcja z wykorzystaniem bardziej zaawansowanych procesów produkcji układów scalonych o grubości 12 nm, 16 nm i 22 nm ma rozpocząć się zdaniem portalu Focus Taiwan już w 2024 r. Całkowitą wydajność po ukończeniu inwestycji firma szacuje - podobnie jak w wytwórni w USA - na 55 tys. płytek miesięcznie.

Fabrykami zarządza joint venture, stworzona przez TSMC z japońskimi Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM) oraz Sony Semiconductor Solutions Corp. (SSS). Większość udziałów mają Tajwańczycy, Sony zadowoliło się 20 proc. akcji. W lutym zeszłego roku japońska firma Denso Corp. ogłosiła, że kupi ponad 10 proc. udziałów w spółce joint venture TSMC.

Na początku sierpnia Niemcy zelektryzowała wiadomość o tajwańskiej inwestycji w Dreźnie, położonym nieco ponad 100 km od granicy z Polską. Według portalu informacyjnego ARD, TSMC planuje zainwestować około 4 mld euro w spółkę zależną, która wybuduje tam fabrykę. Łączne koszty inwestycji szacowane są na 10 mld euro. Partnerami przedsięwzięcia są Bosch, Infineon i NXP.

Mimo wyłożenia zaledwie ok. 40 proc. potrzebnych środków, TSMC będzie posiadać 70 proc. udziałów w fabryce. Będzie ona również obsługiwana przez Tajwańczyków, a inni zaangażowani partnerzy przejmą po 10 proc. udziałów w spółce joint venture. Podobnie jak w Japonii, także niemieccy partnerzy wykorzystują powszechnie tajwańskie półprzewodniki w swoich produktach.

Rząd indyjski robi wiele, by zachęcić TSMC do stworzenia fabryki na subkontynencie. Tajwańczycy na razie zadowalają się swoim biurem w Bangalore na południu Indii, które zapewnia wsparcie obecnym klientom firmy w Azji, Europie i Ameryce Północnej oraz współpracuje z laboratoriami projektującymi nowe rozwiązania półprzewodnikowe.

Globalizacja azjatyckiego TSMC niesie ze sobą problemy. USA i Europa to nie Tajwan

Pierwsze doświadczenia z globalną działalnością są mieszane. Dotychczas firma funkcjonowała w ramach wschodnioazjatyckiej kultury pracy, gdzie ceni się długie godziny spędzane w fabryce czy biurze oraz perfekcję w wykonaniu produktu. Ponadto - jak podsumował ostatnio brytyjski Economist - najnowocześniejsze fabryki w Ameryce buduje się ze względu na regulacje wolniej niż na Tajwanie (900 wobec 650 dni), wytwórnie są o 30 proc. droższe w eksploatacji ze względu na koszty pracy, a ich wolumen produkcji mniejszy niż w Azji. Amerykańskie i europejskie wytwórnie będą produkowały połowę tego, co tajwańskie gigafabryki.

Kolejnym wyzwaniem są kadry. W lipcu TSMC poinformowało o opóźnieniu uruchomienia swojej pierwszej fabryki w Arizonie o rok, do 2025 r., ponieważ nie mogło znaleźć wystarczającej liczby pracowników z doświadczeniem w branży półprzewodników.

Jak donosi hongkoński portal South China Morning Post, amerykańskie związki zawodowe sprzeciwiają się zatrudnianiu pracowników z Tajwanu na dużą skalę. Podobne problemy wschodnioazjatyckie firmy napotykają w Indiach i w Europie.

Tajwańczycy zderzają się też z barierami kulturowymi. Pojawia się rozdźwięk między pracownikami TSMC wysyłanymi z centrali a lokalnymi kadrami. W mediach społecznościowych ci pierwsi skarżą się na dyskryminację ze strony Amerykanów. Media zależne od Pekinu - jak China Daily - z satysfakcją odnotowują te napięcia, starając się wzbudzić jednocześnie antyamerykański sentyment wśród Tajwańczyków. „TSMC jest jak zakładnik przetrzymywany przez Stany Zjednoczone, by zabić chiński przemysł zaawansowanych technologii” – komentowała ostatnio partyjna gazeta.

Najnowocześniejsze chipy zostają na wyspie jako gwarancja bezpieczeństwa narodowego

Globalizacja działalności firmy spotyka się też z oporem na samej wyspie. Kuomintang, największa partia opozycyjna, niemal wprost zarzuca TSMC zdradę. Specjaliści do spraw bezpieczeństwa wyrażają zaś obawy, że relokacja produkcji półprzewodników poza wyspę naruszy „krzemową tarczę” chroniącą Tajwan.

Od dziesięcioleci bowiem koncentracja produkcji chipów była nie tylko źródłem bogactwa Tajpej, ale też zapewniała ochronę wyspie, która nieodmiennie od 1949 roku jest uważana w Pekinie za zbuntowaną prowincję. Niemal bezalternatywna zależność światowej elektroniki od tajwańskich fabryk zwiększała szanse na pomoc USA i jego sojuszników w razie inwazji z kontynentu.

TSMC zdaje się uważać, że jej działalność nadal jest swoistą polisą ubezpieczeniową dla wyspy. Z danych branżowej firmy badawczej SEMI wynika, że choć spada udział Tajwanu jako miejsca produkcji najstarszych modeli chipów o grubości od 20 nm do 65 nm (około 30 proc. udziałów w rynku), to im nowocześniejsza technologia, tym dominacja fabryk TSMC na wyspie jest bardziej widoczna.

W kategorii 4-18 nm to już ponad 40 proc. światowej produkcji, a w najnowocześniejszych płytkach grubości nie większej niż 3 nm – połowa. W sierpniu firma ogłosiła też, że ich tajwańskie zakłady w ciągu najbliższych kilku lat zaczną jako pierwsze na świecie masowo produkować czipy o grubości 2 nm.

Do tego inni producenci półprzewodników dają się skusić tajwańskim profesjonalizmem. Holenderski ASML i amerykański Intel rozbudowują swoją obecność na wyspie, korzystając z kolei z tamtejszych ulg podatkowych.

Co przeważy - geopolityczna ostrożność czy ekonomiczna efektywność produkcji?

Co to mówi o inwestycjach zagranicznych tajwańskiego giganta? W tym momencie jest to dla firmy pewnego rodzaju eksperyment. Niezbyt drogi, jeśli brać pod uwagę rynkową wartość firmy i spodziewane rządowe subsydia w Niemczech i USA.

Prof. Reint E. Gropp, kierujący Instytutem Badań Ekonomicznych w Halle, obawia się, że TSMC może zamknąć działalność w Niemczech, jak tylko skończą się obiecane subsydia, a koszta wytwarzania utrzymają się na dużo wyższych poziomach niż w Azji. Z punktu widzenia Europejczyków i Amerykanów te subsydia produkcyjne to ubezpieczenie od ryzyka zerwania łańcuchów dostaw na skutek kolejnej pandemii lub wojny.

Otwarte pozostaje pytanie, czy w kalkulacjach TSMC i zachodnich rządów zwycięży logika geopolitycznej ostrożności czy względy ekonomicznej efektywności produkcji. Od tych dwóch czynników zależy przyszłość miliardowych inwestycji tajwańskiego giganta.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma