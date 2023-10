Ta giełdowa spółka ma za sobą najlepszy miesiąc w historii

Notowany na warszawskiej giełdzie cypryjski dystrybutor sprzętu z branży informatycznej - Asbis Enterprises - zanotował we wrześniu 2023 roku około 304 mln dolarów skonsolidowanych przychodów, najwięcej w historii spółki.

Asbis podał, że szacunkowe skonsolidowane przychody za wrzesień 2023 roku wyniosły ok. 304 mln dolarów i były o ok. 4 proc. wyższe od przychodów wypracowanych we wrześniu 2022 roku (291 mln dolarów).

Dla porównania, skonsolidowane przychody Asbisu wyniosły w sierpniu 2023 roku ok. 245 mln dolarów (więcej o 18 proc. rok do roku) a w lipcu 2023 roku ok. 222 mln dolarów (więcej o 10 proc. rok do roku).

- Wrzesień 2023 był najlepszym wrześniem w historii spółki, przebiliśmy pod względem przychodów najlepszy do tej pory ubiegłoroczny wrzesień. Wkroczyliśmy też w najlepszy w naszej branży czwarty kwartał roku i w pełni jesteśmy do niego przygotowani zarówno pod względem logistycznym jak i dostępności produktów - powiedział cytowany w komunikacie Sergiej Kostewicz, prezes grupy Asbis.

Liderami sprzedaży w tegorocznym wrześniu, podobnie jak w ostatnich misiącach były Kazachstan, Ukraina, Słowacja oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Najlepiej sprzedającymi się kategoriami produktów we wrześniu były: smartfony, procesory oraz laptopy.

ASBIS Enterprises to dystrybutor, deweloper i dostawca produktów oraz usług IT na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Grupa wyceniana jest na giełdzie na około 1,5 mld zł.