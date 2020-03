Ta gra dobrze się sprzedaje

Zarząd spółki No Gravity Games poinformował, że przychody spółki zależnej, No Gravity Development, ze sprzedaży gry Rekt! High Octane Stunts od momentu rozpoczęcia sprzedaży na platformie Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii, czyli od 8 listopada 2019 roku, do końca stycznia 2020 roku, wyniosły 205 985,64 zł netto. Sprzedano ponad 50 tys. kopii.